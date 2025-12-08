La presencia de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) este lunes en Colonia volvió a poner en primer plano el comportamiento del tránsito en el departamento, un territorio en el que coinciden turismo, logística portuaria y movilidad urbana en expansión. La delegación del organismo mantuvo reuniones con autoridades de la Intendencia y presentó las cifras nacionales que se reiteran en cada informe: en Uruguay fallece al menos una persona por día en siniestros de tránsito; se registran 59 siniestros diarios y, en promedio, 75 personas resultan lesionadas.

UNASEV anunció una agenda de acciones que incluye prácticas educativas, intercambios con la Jefatura de Policía, reuniones con la Junta Departamental y trabajo con la Dirección de Salud. Pero más allá de esa hoja de ruta, persiste una pregunta que no aparece en los comunicados: ¿qué ocurre específicamente en Colonia?

Ni la información difundida ni las declaraciones oficiales detallaron la situación departamental, pese a que Colonia reúne características particulares: tránsito turístico en temporada, un flujo constante de camiones hacia el puerto de Nueva Palmira, un parque de motos en crecimiento y rutas nacionales que cruzan zonas urbanas sin crear perímetros claramente diferenciados entre ciudad y carretera.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Fenómenos locales que UNASEV no mencionó

La visita se produce en un momento en que distintos fenómenos se hacen visibles en varias ciudades del departamento:

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El aumento sostenido de motos en Carmelo, Rosario y Colonia del Sacramento.

La convivencia entre vehículos turísticos y tránsito local, especialmente en verano.

El cruce de camiones hacia Nueva Palmira por rutas y accesos urbanos.

La expansión del delivery y del transporte ligero como forma de movilidad laboral.

Cada uno introduce incertidumbres que demandan datos: ¿qué proporción de siniestros involucra motos?, ¿cuáles son las zonas más conflictivas?, ¿cómo inciden los cambios en los hábitos de movilidad?, ¿qué rol juegan la infraestructura, la señalización y la fiscalización?

UNASEV sostiene que es “fundamental trabajar en territorio”, pero la afirmación abre otra pregunta: ¿qué encontró el organismo en Colonia para poner el foco en este momento? Esa respuesta aún no se conoce.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Qué dice el comunicado oficial de UNASEV

En paralelo a la visita, el organismo difundió un comunicado que detalla una reunión operativa con la mesa interinstitucional de tránsito y transporte del departamento. Según esa información, el encuentro incluyó:

Una puesta a punto de la situación departamental en materia de tránsito, seguridad vial y siniestralidad.

Intercambios sobre coordinación entre instituciones , así como necesidades y dificultades identificadas para mejorar el tránsito en Colonia.

Una exposición de UNASEV sobre las líneas de trabajo en curso y los proyectos en marcha, con énfasis en normativa, educación, controles y generación de información para la toma de decisiones.

Un planteo sobre la importancia de la participación social a través de las Unidades Locales de Seguridad Vial.

El comunicado también menciona la presencia de autoridades departamentales de tránsito, salud y policía, además de representantes de la Dirección Nacional de Policía Caminera.

Sin embargo, el texto no incluye datos ni cifras específicas del departamento, ni identifica los puntos críticos de siniestralidad, ni detalla evaluaciones técnicas realizadas durante la visita.

Un ángulo que surge del trabajo con Salud

El anuncio de una coordinación con la Dirección Departamental de Salud abre un aspecto poco explorado hasta ahora: la respuesta sanitaria frente a los siniestros. Quedan abiertas preguntas sobre la capacidad de atención, los tiempos de traslado, las diferencias entre zonas urbanas y rurales y el impacto que tiene la saturación de los servicios en los desenlaces.

En un departamento con rutas nacionales, ciudades históricas, actividad portuaria y movilidad en aumento, la seguridad vial no es un fenómeno aislado. La visita de UNASEV sugiere que Colonia es un caso testigo para observar la movilidad uruguaya de esta década, aunque la institución no lo exprese de manera explícita.

Por ahora, la tarea periodística es seguir preguntando lo que no figura en los comunicados: la realidad concreta del tránsito en Colonia y las cifras locales que permitan entenderla.