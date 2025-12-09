El Banco República comenzará el 9 de diciembre la atención presencial para la solicitud y renovación de préstamos dirigidos a jubilados y pensionistas. La gerenta general de la institución, Mariela Espino, informó que la campaña ya suma 100.000 trámites desde su inicio en noviembre y que este año podría llegar a 140.000, la cifra más alta desde la creación del programa.

Un programa de dos décadas que concentra una demanda estable

Los préstamos para pasivos cumplen 20 años y se han mantenido como una herramienta recurrente entre jubilados y pensionistas. Cada edición moviliza entre 150 y 200 millones de dólares, según datos del banco. Con motivo del aniversario, la institución aplicará una reducción excepcional de un punto en la tasa de interés en pesos, que quedará alrededor del 20% anual.

La continuidad del programa y el volumen de solicitudes reflejan un uso extendido del crédito entre personas con ingresos fijos, lo que convierte la campaña anual en un componente habitual de la planificación financiera de una parte de esta población.

Modalidades y condiciones de solicitud

El préstamo puede gestionarse de forma presencial o a través de eBROU, donde se aplica una bonificación adicional en la tasa.

Quienes perciben menos de 30.000 pesos nominales pueden solicitarlo por teléfono (1996) o por WhatsApp (2 1990 000) hasta el 22 de diciembre. Para estas modalidades no presenciales, el monto máximo disponible es de 150.000 pesos.

Atención por dígito verificador

La atención en sucursales se distribuirá en función del dígito verificador de la cédula, con horario extendido.

Pasividades pagadas por el BROU

Dígitos 0 y 1: martes 9/12

Dígitos 2 y 3: miércoles 10/12

Dígitos 4 y 5: jueves 11/12

Dígitos 6 y 7: viernes 12/12

Dígitos 8 y 9: lunes 15/12

Pasividades pagadas en otras instituciones

Dígitos 0 y 1: martes 16/12

Dígitos 2 y 3: miércoles 17/12

Dígitos 4 y 5: jueves 18/12

Dígitos 6 y 7: viernes 19/12

Dígitos 8 y 9: lunes 22/12

La campaña estará disponible hasta el 30 de diciembre.

Un proceso masivo que combina canales presenciales y digitales

El BROU mantiene el esquema de atención escalonada para evitar concentraciones en las sucursales, mientras impulsa el uso de los canales digitales como vía de gestión alternativa. El aumento de solicitudes previsto para esta edición consolida la campaña como una instancia de alto impacto operativo para el banco y como un punto de acceso al crédito que reúne cada año a decenas de miles de pasivos.