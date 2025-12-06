Treinta años pueden ser una estación breve en la vida de una ciudad fundada hace más de tres siglos. Sin embargo, en Colonia del Sacramento ese lapso tiene un significado que sigue modelando su identidad. Fue lo que se celebró en el Centro Cultural Bastión del Carmen, donde autoridades, invitados y referentes institucionales se reunieron para conmemorar los 30 años de la inclusión del Barrio Histórico en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO.

El acto, encabezado por el intendente Guillermo Rodríguez, reunió a una diversidad de actores políticos y culturales, y contó con presencias que atravesaron distintos momentos de la historia reciente. Entre ellas, la del expresidente Julio María Sanguinetti y la del exintendente Carlos Moreira Reisch, ambos protagonistas de la etapa en la que Colonia alcanzó finalmente su nombramiento internacional. También participaron el ministro de Turismo, Pablo Menoni, y el director de la Oficina Regional de UNESCO, Ernesto Fernández Polcuch, además de ministros, senadores, diputados, autoridades diplomáticas y consulares, ediles, alcaldes y representantes institucionales.

El valor de un antes y después

En su intervención, Rodríguez recordó que la declaración de UNESCO “marcó un antes y un después para la ciudad, el departamento y el país”. Señaló que Colonia se convirtió en el primer sitio patrimonial de Uruguay, un impulso decisivo para su proyección turística y cultural.

El intendente dedicó parte de su discurso a rendir homenaje a quienes, desde distintas disciplinas, construyeron ese camino: el arquitecto Miguel Ángel Odriozola, el coronel Artigas Miranda Dutra, el profesor Fernando Assunçâo, el arquitecto Mauricio Cravotto, entre otros. También evocó a quienes sostuvieron la preservación del barrio durante décadas: Martha Canessa, Roberto Fonseca, Pedro Wolcan, Ivonne Martins, Sonia Calcagno y Alma Odriozola.

Rodríguez agradeció, además, el trabajo de instituciones, comercios y vecinos del Barrio Histórico, y subrayó el rol del Consejo Ejecutivo Honorario y la supervisión permanente de UNESCO. Detuvo un párrafo especial para el arquitecto Walter Debenedetti, representante de América Latina y el Caribe en el Consejo Ejecutivo de las Ciudades Patrimonio Mundial.

Una ciudad hecha de gente

El director regional de UNESCO, Ernesto Fernández Polcuch, ofreció una mirada que trascendió los aspectos materiales del sitio patrimonial. Señaló que el valor único de Colonia “no radica en sus piedras, sino en su gente” y recordó el trabajo técnico que permitió demostrar el valor universal excepcional del Barrio Histórico. Destacó la singularidad de su trazado urbano dual —portugués y español— como metáfora de la gestación histórica del Cono Sur.

Reconocimientos y memoria viva

En uno de los momentos centrales de la ceremonia, el intendente Rodríguez entregó un reconocimiento al exintendente Carlos Moreira, quien ejercía la jefatura departamental en 1995, cuando Colonia ingresó en la lista patrimonial.

Moreira evocó la trascendencia de aquel proceso, lo que definió como un “antes y después” para los colonienses. Recordó la sesión en Berlín donde se anunció el ingreso formal del Barrio Histórico y reconoció el rol de Sanguinetti y de Martha Canessa, que integró la comitiva de trabajo en aquellos años. También repasó la labor de quienes integraron los distintos Consejos Honorarios desde entonces.

Por su parte, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, destacó el largo camino técnico e institucional que permitió alcanzar el reconocimiento de UNESCO y reafirmó el compromiso del gobierno nacional con la preservación del patrimonio. Subrayó la presencia coloniense en el Ministerio a través del director nacional de Turismo, Cristian Pos, y la relevancia del departamento en la estrategia turística del país.

Historia, imperios y repúblicas

La ceremonia culminó con una conferencia del expresidente Julio María Sanguinetti, titulada “Los imperios y las repúblicas”. En una intervención que combinó análisis histórico y reflexión cultural, Sanguinetti destacó la figura de Fernando Assunçâo como impulsor temprano de la preservación del barrio desde fines de los años 60. Recordó también a Odriozola y Cravotto, y repasó el largo trabajo diplomático y técnico que culminó en 1995, incluyendo el vínculo con los gobiernos portugueses.

El expresidente situó a Colonia como un espacio que forma parte de la historia de España, Portugal y del propio Uruguay, y ofreció una lectura sobre las disputas que modelaron el Río de la Plata desde la época colonial hasta la consolidación de las repúblicas.

Al cierre, el intendente Rodríguez entregó un reconocimiento a Sanguinetti, antes del concierto final de la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre, que clausuró la noche con un marco artístico acorde a la celebración.