Colonia, Uruguay — 25 de noviembre de 2025. Montes del Plata anunció la apertura de un llamado para apicultores interesados en instalar colmenas en sus predios forestales durante 2026. La convocatoria se enmarca en la política de uso compartido de la tierra que la empresa desarrolla desde hace más de una década, integrando la actividad forestal con producciones tradicionales del medio rural.

Según informó la compañía, actualmente existen 6.000 colmenas pertenecientes a 50 apicultores distribuidas en las 100.000 hectáreas de áreas naturales de la empresa. Los bosques ofrecen protección, sombra y fuentes de alimento para las abejas, lo que contribuye a la certificación orgánica de la miel producida.

Gonzalo Martin, gerente de Alianzas Estratégicas de Montes del Plata, destacó el carácter integrado del modelo de gestión que impulsa la empresa: “Un rasgo distintivo de la forestación en nuestro país es su integración con otras actividades tradicionales. En Montes del Plata hacemos un uso compartido de la tierra: en nuestros predios las plantaciones conviven con la ganadería, la apicultura y la recolección de hongos”.

Martin agregó que esta convivencia productiva genera beneficios múltiples: los árboles brindan abrigo a más de 54.000 cabezas de ganado pertenecientes a unos 300 productores, sirven como entorno para miles de colmenas y son también el hábitat donde vecinos de las comunidades recolectan hongos silvestres. “De esta manera fomentamos un manejo forestal sostenible y responsable, con beneficios compartidos”, señaló.

Requisitos y vías de inscripción

El llamado está destinado a personas mayores de 18 años que cuenten con número de apicultor y tengan su empresa registrada en el Banco de Previsión Social. Quienes deseen postularse pueden hacerlo a través del formulario disponible por la compañía o comunicarse al 092 290 442 para recibir información adicional.

Con esta nueva convocatoria, Montes del Plata busca consolidar un modelo de gestión que combina producción forestal, actividades rurales tradicionales y prácticas de sostenibilidad ambiental en las distintas zonas donde opera.