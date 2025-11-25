En una entrevista concedida al periodista Gonzalo Bastarrica para FM Río, el director nacional de Turismo, Cristian Pos, se refirió a la crítica situación del ex Hotel Casino Carmelo y anticipó que el Ministerio de Turismo tomará una decisión definitiva sobre su futuro en el primer trimestre de 2026.

Pos reconoció que el edificio está “en estado ruinoso y vandalizado” y que ninguna de las instituciones consultadas hasta ahora está en condiciones de afrontar la inversión necesaria. No se descarta su venta, aunque también se analizan otros usos con perfil educativo o turístico, si logran justificarse social y presupuestalmente.

P. ¿Qué diagnóstico hizo el Ministerio al asumir sobre la situación del edificio?

R. Bueno, nosotros asumimos en marzo. Ya la administración pasada había hecho dos llamados a interesados y no se presentó nadie. Nos encontramos con un edificio prácticamente en estado ruinoso, vandalizado. Es una situación bastante compleja la del Hotel Casino Carmelo.

P. ¿Qué acciones emprendieron desde entonces?

R. Empezamos a conversar con distintos actores: el gobierno municipal, el departamental, instituciones educativas. Analizamos otros posibles usos, pero el estado del edificio requiere una inversión importante para cualquier destino que se le dé. Además, las instituciones están centradas en la discusión presupuestal y ninguna puede asumir un gasto de esa magnitud en este momento.

P. ¿Se está manejando alguna alternativa concreta?

R. En paralelo seguimos conversando con actores del sector turístico. Lo que sí estamos haciendo ahora es volver a tapear el lugar para evitar más vandalismo. Pero ya lo recibimos muy deteriorado. Hay también algunas irregularidades en los padrones, y estamos trabajando eso con la Intendencia y el Municipio.

P. ¿Cuándo se tomará una decisión formal sobre el edificio?

R. El Ministerio va a tomar una decisión sobre el bien una vez finalice este año. Lo seguimos considerando porque el edificio tiene una fuerte carga simbólica para los carmelitanos y las carmelitanas. Pero también hay que actuar: no podemos tener ese edificio así eternamente.

P. El alcalde de Carmelo planteó la posibilidad de un uso compartido con instituciones como UTEC o UDELAR. ¿Se avanzó en ese sentido?

R. Sí, fue el propio Ministerio quien acercó a UTEC, UDELAR y UTU. De esas reuniones surgió un grupo de trabajo, y hay otro grupo interesado en otros usos. Todo eso sigue sobre la mesa. Pero, como decía, se necesita saber si habrá recursos disponibles. En diciembre, con los presupuestos cerrados, podremos saber si alguna institución puede concretar un proyecto con un fin social justificado. No se trata de salvar el edificio por salvarlo, sino de que el uso tenga utilidad pública. Los recursos son de la gente.

P. ¿Se ha planteado la posibilidad de vender el predio o incluso demoler la estructura?

R. No estamos considerando algo tan drástico como una demolición, pero sí está sobre la mesa la venta del terreno, o algún otro uso que proponga un actor privado. También habría que revisar el ordenamiento territorial para ver qué se permite. Lo que está claro es que el uso hotelero para el cual fue construido está hoy en cuestión. Los llamados anteriores no prosperaron y eso marca una realidad. Nosotros estamos haciendo un último esfuerzo, conversando con distintos sectores, pero la decisión se debe tomar pronto.

P. ¿Cuál es el plazo límite que se fija el Ministerio?

R. No podemos extender esto más allá del primer trimestre del año que viene. Cuando cierre el año, tendremos toda la información para comunicar qué es lo más realista que puede hacerse con el edificio.

Sin definiciones

La entrevista revela un escenario sin definiciones pero con un horizonte próximo. El Ministerio de Turismo evalúa distintas opciones para un edificio emblemático, que ha dejado de ser funcional y cuya conservación, sin un proyecto concreto, se vuelve insostenible. Entre la sensibilidad local y las restricciones presupuestales, la resolución sobre el ex Hotel Casino Carmelo marcará una señal sobre cómo se manejan los bienes públicos sin uso, pero cargados de valor simbólico.