El encuentro entre el embajador paraguayo Didier César Olmedo y el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, dejó algo más que una fotografía protocolar. En la superficie, fue una reunión diplomática con referencias históricas y proyección turística. En el fondo, fue la construcción de un relato: el de dos territorios que se hablan de igual a igual y que encuentran en la hidrovía, en la cultura y en la identidad compartida un puente que los acerca.

1. Dos discursos que se espejan

Tanto el embajador como el intendente utilizaron un lenguaje que buscó suavizar las jerarquías y reforzar la idea de horizontalidad. No se mencionaron acuerdos bilaterales de gran escala ni disputas regionales. En cambio, eligieron un registro más cercano, casi afectivo, centrado en las raíces y en los vínculos históricos.

Olmedo habló de “lazos históricos y culturales”, del guaraní presente en Uruguay y del lugar simbólico de Artigas en la memoria regional. PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Rodríguez respondió en la misma frecuencia: habló de “raíces comunes”, de “país hermano”, de orgullo por recibir la visita.

Ambos gestos —uno diplomático, el otro político— convergen en un punto: instalar una narrativa de vecindad y afinidad, más que la de una relación entre Estado nacional y gobierno departamental.

2. La hidrovía como eje político del relato

Si hubo un concepto que se repitió en ambos discursos, fue la hidrovía y, en particular, el rol del puerto de Nueva Palmira. No como una infraestructura aislada, sino como un espacio donde la relación entre Paraguay y Colonia se vuelve concreta.

Para Paraguay, explicó el embajador, dicha terminal es la “principal puerta de conexión con el comercio exterior”. Esa frase traslada el vínculo a un plano estratégico: Colonia no aparece como un departamento periférico, sino como un nodo vital en la circulación económica regional.

Rodríguez retoma esa idea y la refuerza. No sólo reconoce la importancia logística, sino que la integra a un proyecto de cooperación: trabajar juntos, tender puentes, abrir caminos.

La hidrovía, entonces, no es sólo un corredor navegable: es el hilo que cose el discurso común.

3. Cultura, turismo y una diplomacia de cercanía

Más allá de los flujos comerciales, Olmedo le dedicó un espacio importante al intercambio cultural, artístico y culinario. Lo mencionó como la forma de “cristalizar un entendimiento” con Colonia. Es decir: ponerle rostro, aroma y memoria a la relación bilateral.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El turismo también aparece como un canal para reforzar el vínculo. La idea de promover Colonia como destino para los visitantes paraguayos es simple, concreta y políticamente eficaz. No necesita grandes tratados, sino voluntad y coordinación entre públicos y privados, algo que el propio embajador subrayó al pedir “diálogo entre privados”.

El intendente recogió esa línea: agradeció el gesto, se mostró disponible y dejó abierta la puerta para futuras acciones. El tono fue de continuidad más que de anuncio.

4. Una relación que se ubica en el territorio, no sólo en la diplomacia

Lo interesante del intercambio es su anclaje territorial. No es Paraguay que habla con Uruguay en abstracto: es Paraguay hablando con Colonia. Y Colonia respondiendo desde su identidad productiva, turística y portuaria.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El discurso del embajador, al poner en el centro a Nueva Palmira, reconoce algo poco frecuente en los vínculos diplomáticos: el peso real de un departamento en el entramado económico regional. Y el discurso del intendente, al reforzar la disponibilidad para trabajar juntos, se posiciona como un actor legítimo en esa conversación.

Esa horizontalidad —dos territorios dialogando sin intermediación ni solemnidad excesiva— es una señal política en sí misma.

5. El subtexto: un vínculo que busca proyectarse

Aunque ninguno de los oradores habló de proyectos concretos, la reunión deja tres señales:

Voluntad de construir una agenda común, especialmente en logística, turismo y cultura. Reconocimiento de Colonia como actor relevante, más allá de su escala. Un relato compartido que combina raíces históricas con oportunidades presentes.

Ese relato no está terminado. Pero el encuentro lo alimenta, lo empuja y lo convierte en un insumo para una diplomacia que se construye desde abajo: desde los puertos, las ciudades, los intercambios culturales y las decisiones cotidianas.