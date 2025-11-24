La Intendencia de Colonia anunció la apertura de un llamado público para cubrir dos cargos de Electricista, Oficial especializado en alumbrado público, con destino en la Subdirección de Electrotecnia, Zona Oeste, en la ciudad de Carmelo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El proceso se enmarca en la Resolución N.º 1370/2025, emitida el 30 de octubre de este año, y responde al expediente EE2025/83001/02827. La convocatoria se realizará por concurso de méritos y antecedentes, en la categoría ArE4, según lo establece el régimen vigente de la administración departamental.

Quienes deseen postularse pueden acceder a los requisitos, detalles del cargo y formularios de inscripción en el portal institucional: www.colonia.gub.uy/llamadoslaborales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD