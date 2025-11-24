Con sala llena y dos jornadas consecutivas de emoción sobre las tablas, se llevó a cabo la Muestra de Teatro para Niños y Adolescentes del Taller de la Casa de la Cultura de Colonia. El evento, dirigido por la profesora Ana Cecilia García, docente de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia, congregó a estudiantes, familias y autoridades en el Centro Cultural Bastión del Carmen los días martes 18 y miércoles 19 de noviembre.

La iniciativa, que forma parte del cierre anual del taller, permitió a niñas, niños y adolescentes compartir con el público el trabajo escénico desarrollado durante el año. La puesta en escena no solo reflejó el aprendizaje técnico, sino también el compromiso sostenido de cada participante con el proceso creativo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La profesora García, figura clave en la formación teatral de las nuevas generaciones del departamento, destacó por su acompañamiento cercano y su capacidad para transformar el aula en un espacio de confianza y expresión. Bajo su dirección, el taller no solo se consolida como un semillero artístico, sino también como un ámbito que potencia el desarrollo personal y colectivo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Durante la muestra, estuvieron presentes el director de Cultura de la Intendencia de Colonia, maestro Carlos Deganello, y la asesora cultural, profesora Diana Olivera, quienes valoraron el esfuerzo pedagógico y el compromiso de las familias con el proyecto.

La actividad reafirma el papel del teatro como herramienta educativa, integradora y transformadora. Y confirma, una vez más, que el arte escénico —cuando se enseña con pasión y se vive en comunidad— puede ser semilla de futuro.