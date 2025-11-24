La Intendencia de Colonia presentó este jueves las actividades que marcarán el inicio de la Temporada de Verano 2025, con una jornada que combinará turismo, producción local y espectáculos en vivo, el próximo domingo 30 de noviembre, desde las 18.00, en la Rambla de los Constituyentes de Carmelo.

Con la presencia de Belén Rico Skerl, secretaria general en representación del intendente Guillermo Rodríguez, el evento reunió al director de Turismo, Martín Álvarez, y al titular de la Unidad PYMES, Walter Godoy, quienes ofrecieron detalles del lanzamiento. También participaron autoridades departamentales y municipales, ediles y medios de comunicación.

Godoy agradeció la decisión del jefe comunal de integrar a la Unidad PYMES en esta apertura estival, destacando que la propuesta contará con un espacio especial para emprendedores dentro del programa “Colonia está de ferias”. El área destinada se ubicará en la intersección de la calle 12 de Febrero y el Paseo San Martín, con una variada oferta de productos locales.

Uno de los ejes del evento será el mercado gastronómico “Qué Rico Carmelo”, parte del programa Alimentos de Colonia, que pondrá en valor la producción agroalimentaria del departamento.

“Este tipo de iniciativas reflejan la coordinación entre direcciones como Higiene, Tránsito y Relaciones Públicas, y el compromiso del alcalde Luis Pablo Parodi”, afirmó Godoy.

Por su parte, el director de Turismo subrayó la importancia de la descentralización de la promoción del destino, en línea con la visión del intendente Rodríguez, y valoró la articulación con otros organismos para fomentar una estrategia turística transversal. “Colonia no es solo verano: recibe visitantes todo el año y debemos visibilizar esa diversidad”, afirmó Álvarez.

La jornada del domingo incluirá música en vivo desde las 18.00 con la participación de DJ D Cantareola, seguida por Belén Bonjour y su banda. Tras la instancia protocolar y la presentación del video promocional de la campaña, el cierre estará a cargo del espectáculo de mapping sobre el Puente Giratorio de Carmelo y la actuación de la banda La Misma Cuadra.