El Centro de Asistencia Médica del Oeste de Colonia (CAMOC-IAMPP) organiza este viernes 21 de noviembre una jornada dedicada a la prevención, información y promoción de hábitos saludables en el marco del Día Mundial de la Diabetes. La actividad tendrá lugar a las 18.30 horas en la Plaza Independencia de Carmelo.

Bajo el lema “Cuidá tu salud hoy”, la feria propone un espacio abierto y gratuito donde vecinos y vecinas podrán participar de charlas informativas, acceder a consejos prácticos para mejorar su bienestar y desmitificar creencias comunes en torno a la alimentación. Además, el evento cerrará con una clase de movimiento saludable a cargo del equipo especializado en diabetes de CAMOC, con la participación del profesor de educación física Luis Fazzio como invitado especial.

El centro de salud recomienda asistir con ropa cómoda para disfrutar plenamente de la experiencia final, orientada a promover la actividad física como pilar clave en la prevención y el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles.

La propuesta busca generar conciencia comunitaria sobre la importancia de la detección temprana, el seguimiento profesional y la adopción de un estilo de vida saludable. El acceso es libre y no se requiere inscripción previa.