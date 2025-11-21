En la sesión celebrada el jueves 20 de noviembre, el Municipio de Carmelo abordó la situación vinculada a la Reserva de Fauna, tras mantener una reunión previa con la presidente de la comisión responsable del sitio, Alicia Espíndola.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Durante el intercambio, se dejó constancia de que el Municipio no tiene participación directa en la gestión del lugar, dado que se trata de un espacio privado. No obstante, las autoridades municipales expresaron disposición para realizar gestiones ante los organismos que correspondan, con el objetivo de acompañar un proyecto que, según se mencionó en la reunión, cuenta con el respaldo de buena parte de la comunidad.

Espíndola – en esa reunión de trabajo previa a la sesión- informó que existe una denuncia por presunto maltrato animal y que los responsables de la reserva cuentan con un plazo de diez días para responder. Este punto abrió un panorama jurídico que, según se indicó en la sesión, corresponde dirimir a las autoridades competentes y, en última instancia, a las partes involucradas junto con sus asesores legales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El alcalde Luis Pablo Parodi explicó -en la sesión de ayer- que se comunicó con el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), desde donde confirmaron haber recibido dos denuncias vinculadas a la reserva. Sin embargo, el organismo señaló que, al no ser de su competencia directa, remitió los antecedentes al Ministerio de Ambiente. INBA indicó que no puede brindar información adicional sobre el caso.

Tema privado

En la sesión también se aclaró que las denuncias se encuentran en el ámbito privado, lo que implica que el expediente y su contenido solo pueden ser consultados por las dos partes involucradas —denunciante y denunciado— acompañadas por sus abogados. Esta restricción introduce un componente técnico que impide al Municipio acceder al detalle del proceso, salvo a través de las comunicaciones formales con los organismos estatales.

Como resolución, el Municipio enviará notas oficiales al INBA y al Ministerio de Ambiente para conocer la situación actual del caso y el estado de la investigación. El objetivo es obtener información oficial que permita seguir el desarrollo del tema en un marco institucional y dentro de las competencias municipales.

La resolución adoptada refleja la posición del Municipio: mantener una postura de acompañamiento institucional a un emprendimiento privado valorado por la comunidad, sin intervenir en un proceso que se encuentra bajo la órbita de organismos nacionales y del ámbito jurídico entre particulares.