Montevideo, 20 nov (EFE).- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó este jueves que respeta al centrocampista Lucas Torreira, quien expresó su deseo de que los futbolistas de su país «no pierdan las ganas de ir a la selección».

«Nos merecemos mucho más», concluyó el jugador del Galatasaray turcos en momentos que es cuestionado el trabajo del entrenador argentino al frente del equipo Celeste.

Consultado por las manifestaciones de Torreira, Bielsa respondió: «No es una invitación a que lo convoque», y luego recordó que juega en un puesto que está muy bien cubierto en la selección.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Por Torreira, hice lo máximo que hago en todos los casos. No dejé de mirar nunca sus partidos. Él un día me llamó y me dijo: ¿Por qué no me convoca? Yo le expliqué por qué no lo convocaba», relató.

«Si usted ve la productividad que tiene Torreira en el Galatasaray, es un jugador de mucho peso. Estuvo con nosotros, conviví con él, traté de ser lo más amable posible y compartirle mi idea futbolística. Luego no lo volví a convocar. Él juega en una posición donde en la selección uruguaya juegan (Federico) Valverde y (Rodrigo) Bentancur», explicó Bielsa.

Agregó que el futbolista de 29 años con pasado en Atlético de Madrid es un jugador «de la élite europea».

«A lo mejor él es mucho mejor que cualquiera de esos dos, pero yo elegí a otros. Obviamente, Torreira no está de acuerdo con mi elección y de manera elíptica me lo hace saber (…) Yo lo entiendo perfectamente, pero actué con él de la mejor manera posible. Lo respeto como jugador, respeto su actualidad futbolística», enfatizó.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Torreira compartió en su cuenta de Instagram una foto suya con Tabárez y le expresó su más sincero agradecimiento por «todos los años de dedicación y pasión» que le entregó a su país. También por creer en él y ayudarlo a crecer «no solo como deportista, sino también como persona».

«Ojalá los jugadores de nuestro país no pierdan las ganas de ir a la selección. Nos merecemos mucho más. Somos un país pequeño, pero con un corazón enorme. Y eso nos define ante el mundo entero», puntualizó.