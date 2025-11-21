La ciudad se encamina a recibir la Temporada Turística con una propuesta que vuelve a poner en primer plano a su gastronomía. Este domingo 30 de noviembre, durante el lanzamiento oficial de la temporada, la Intendencia de Colonia —a través de la Unidad Pymes— realizará una nueva edición del festival “Qué Rico Carmelo”, un espacio pensado para exhibir sabores locales y reunir a quienes hoy sostienen la oferta culinaria de la zona.

La convocatoria apunta a todos los gastronómicos carmelitanos que deseen participar. Para integrar la actividad es necesario completar el formulario disponible en línea, y el plazo para inscribirse vence el martes 25 de noviembre a las 17:00 horas.

Según informó la Unidad Pymes, las consultas pueden canalizarse al teléfono 4523 0328, al celular 099 853 314, al correo [email protected], o de forma presencial en las oficinas ubicadas en la Terminal de Ómnibus de Colonia, de 12:15 a 17:00 horas.

El festival vuelve en un momento clave: la apertura de una temporada donde Carmelo busca consolidarse como destino y donde la gastronomía —uno de sus sellos más visibles— aparece como puente entre visitantes y comunidad local.