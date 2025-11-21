El Coro Municipal de Colonia fue distinguido con un Premio Morosoli 2025, un reconocimiento otorgado por la Fundación “Lolita Rubial” que destaca medio siglo de actividad artística ininterrumpida y su aporte sostenido a la vida cultural del departamento y del país. La distinción llega en un momento simbólico: el conjunto celebra 50 años de trabajo, giras y presencia constante en escenarios de Europa y América.

Un reconocimiento a medio siglo de trabajo coral

La trayectoria del coro ha sido señalada por su calidad interpretativa, su versatilidad y su compromiso con la difusión del repertorio coral universal. A lo largo de estas cinco décadas, el conjunto ha participado en teatros, festivales y encuentros internacionales que reforzaron su presencia como embajador cultural del departamento.

La distinción otorgada por la Fundación “Lolita Rubial” subraya el valor de su aporte y el lugar que ocupa la actividad coral en la identidad cultural de Colonia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La ceremonia será el 29 de noviembre en Minas

La entrega de los Premios Morosoli está prevista para el sábado 29 de noviembre, en el Teatro Lavalleja de la ciudad de Minas, durante la ceremonia central del evento “Morosoli 2025”, organizado por la Fundación “Lolita Rubial” y declarado de interés por diversas instituciones nacionales.

Una felicitación institucional

La Intendencia de Colonia destacó el reconocimiento, saludó al equipo artístico del Coro Municipal y a todas las personas que han formado parte de su historia, y señaló que esta distinción “honra su trayectoria y engrandece el patrimonio cultural del departamento”.