Buenos Aires, 18 nov (EFE).- Los cancilleres de Argentina, Pablo Quirno, y de Uruguay, Mario Lubetkin, se reunieron este martes en Buenos Aires para abordar asuntos de la agenda bilateral, informaron fuentes oficiales.

Quirno recibió a Mario Lubetkin en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina.

«Hoy recibí al canciller de Uruguay, Mario Lubetkin. Mantuvimos una fructífera reunión en la que repasamos los principales temas de la agenda bilateral y evaluamos mecanismos para fortalecer la cooperación entre ambos países», expresó Quirno a través de la red social X.

El de este jueves es el primer encuentro de ambos cancilleres desde que Quirno asumió como nuevo ministro de Exteriores de Argentina el pasado 28 de octubre.

Quirno informó que acordó con Lubetkin que en el «corto plazo» hará una visita a Montevideo junto con Rogelio Frigerio, gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos (este), fronteriza con Uruguay.

Además de una intensa relación cultural y económica, Argentina y Uruguay son, junto con Brasil y Paraguay, miembros fundadores del Mercosur, el mayor bloque comercial de Sudamérica. EFE