PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Una densa nube de polvo ingresó este martes por distintas zonas costeras, impulsada por intensas ráfagas de viento originadas en la región patagónica. El fenómeno, caracterizado por la suspensión de partículas finas en la atmósfera, ha provocado una notoria reducción de la visibilidad y un cielo con tonalidades grisáceas.

Las autoridades meteorológicas advierten que la concentración de material particulado se mantendrá elevada al menos durante las próximas 12 horas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD