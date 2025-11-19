La Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) sesionará el próximo jueves 20 de noviembre para analizar y votar un paquete de inversiones que supera los $170 millones. Serán 15 proyectos —entre nuevas iniciativas y ampliaciones— orientados a fortalecer infraestructura, servicios y capacidades institucionales en distintos puntos del interior del país.

Una agenda centrada en obras y cohesión territorial

La sesión ordinaria abordará proyectos vinculados a infraestructura vial, equipamiento, iniciativas productivas y propuestas de integración social. El enfoque estará puesto en reducir brechas territoriales y mejorar la calidad de vida en los departamentos que presentaron solicitudes.

De los temas a tratar, destacan 11 nuevos proyectos provenientes de Canelones, Florida, Lavalleja, Paysandú, Río Negro, Rivera y San José. Estas iniciativas suman una inversión de $118.893.036. A esto se agregan cuatro ampliaciones de proyectos ya en ejecución en Salto, Soriano y Treinta y Tres, por un monto adicional de $51.395.756.

Los departamentos que concentran la mayor inversión

Entre las propuestas a aprobación, Paysandú encabeza los montos asignados con casi $48,5 millones destinados a la compra de maquinaria vial. Le sigue Canelones con proyectos productivos por $24,5 millones y Rivera con más de $21,8 millones orientados a mejoras en infraestructura vial.

Los proyectos abarcan una variedad de áreas: adquisición de maquinaria, obras viales, espacios para emprendedores, huertas urbanas agroecológicas y fortalecimiento institucional para gobiernos locales.

Evaluación de propuestas y ejecución del Fondo de Desarrollo del Interior

La CSD también revisará el estado de 35 proyectos en evaluación presentados por 15 departamentos, con un presupuesto solicitado estimado de $1.155 millones.

En la instancia se presentará, además, un reporte actualizado sobre la ejecución del Fondo de Desarrollo del Interior, que al momento alcanza el 66,3% en el acumulado del 2025.

Otros programas en análisis

La agenda incluye avances del Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos y del Mantenimiento de Caminería Rural. También se informará sobre el desempeño del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGM), que durante octubre procesó 234 certificaciones en 86 municipios por un total de $250 millones.

La sesión definirá las prioridades de inversión en el marco del sistema de descentralización y permitirá habilitar obras y programas que los gobiernos departamentales e intendencias proyectan ejecutar en los próximos meses.