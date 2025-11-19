El Ministerio del Interior y la Jefatura de Policía de Colonia realizarán este jueves 20 de noviembre un acto de conmemoración en honor a los policías caídos en cumplimiento del deber. La ceremonia, encabezada por el comisario general retirado Paulo Costa Fernández, tendrá lugar a las 10 de la mañana en la sede central ubicada en la calle General Flores 364, en la ciudad de Colonia del Sacramento.

El evento se celebra como parte del Día del Policía Caído, fecha instaurada para rendir tributo a los efectivos que perdieron la vida mientras cumplían funciones de servicio a la comunidad. Se espera la participación de autoridades departamentales, mandos policiales, representantes institucionales y familiares de los homenajeados.

Este tipo de actos busca no solo honrar la memoria de quienes dieron su vida por la seguridad pública, sino también reafirmar el compromiso de las fuerzas del orden con los valores de servicio, entrega y vocación.

