La Asociación Laboral de Trabajadores de Calcar (Altrac) informó que en los últimos días se sumaron más de siete operarios a la producción de la nueva planta de Calcar en Tarariras. Estos ingresos se agregan a las decenas de trabajadores que ya se habían reintegrado en los últimos seis meses, un proceso que el sindicato interpreta como un acto de justicia para las familias que sostuvieron más de cincuenta días de protesta en la carpa instalada durante el conflicto.

Según la directiva, este avance fue posible gracias a varias acciones coordinadas entre Altrac y la dirección de la empresa, que ha mantenido una línea de diálogo y acuerdos orientados a la reconstrucción de la marca. También señalaron el rol de los productores que continúan confiando su producción, del síndico de la ex cooperativa y de los asesores del sindicato, que acompañaron gestiones vinculadas a solicitudes de seguro de paro. Estas herramientas, destacaron, fueron otorgadas por la DINASS como parte del proceso de recuperación de cada puesto de trabajo.

Altrac subrayó que el compromiso actual se centra en mejorar la calidad tradicional de los productos e incorporar innovaciones, lo que ha permitido ampliar la oferta y reflejarlo en nuevos puestos laborales. La organización destacó que este camino se apoya en más de cuarenta años de valores sindicales y en la convicción de avanzar en conjunto.

La directiva dio la bienvenida a los nuevos trabajadores e hizo un llamado a mantener la unidad y la solidaridad en esta etapa de reconstrucción.