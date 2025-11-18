El Municipio de Carmelo busca conocer de primera mano la situación que atraviesa la Reserva de Fauna local, luego del episodio de vandalismo que derivó en un incendio, la fuga de decenas de ciervos y la muerte de algunos ejemplares, además de otras especies.

La Reserva había sido visitada por autoridades del Instituto de Bienestar Animal (INBA). Según fuentes del predio, la inspección constató que la instalación no cumple con la mayoría de los requisitos exigidos para su funcionamiento legal. Se mencionan irregularidades en la tenencia y manejo de animales, ausencia de un registro adecuado y la falta de un veterinario permanente. Las mismas fuentes también señalaron cuestionamientos en torno a la compra de un ñandú macho realizada en una rematadora, operación que —afirman— no contaba con la documentación ni autorizaciones correspondientes.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Ante este escenario, el alcalde Luis Pablo Parodi confirmó que este martes, a las 18:30, mantendrá una reunión de trabajo con la presidenta de la Reserva de Fauna, Alicia Espíndola. En declaraciones a RadioLugares, Parodi aclaró que el encuentro “no es un interrogatorio”, sino un espacio para “escuchar los argumentos de quienes tienen responsabilidades en la gestión del lugar”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El objetivo, dijo, es acceder a información directa sobre la situación actual de la Reserva y comprender el alcance de los problemas detectados tanto en la inspección oficial como en el episodio de vandalismo que tomó estado público.