El servicio de recolección de residuos del Municipio de Carmelo se vio afectado este martes debido a la rotura de uno de los camiones recolectores. La falla mecánica provocó demoras en los recorridos habituales y generó cambios en los tiempos de levantamiento de los contenedores.

Según informó el propio Municipio, el desperfecto obligó a redistribuir tareas entre los vehículos operativos, lo que repercutió directamente en la frecuencia y velocidad del servicio. Las autoridades señalaron que se trabaja para reparar la unidad averiada y normalizar la situación lo antes posible.

Mientras tanto, se solicita a los vecinos comprensión ante las demoras y se recomienda evitar depositar residuos fuera del horario habitual para minimizar inconvenientes en la vía pública.

El Municipio continuará informando sobre la evolución de los trabajos y el retorno a la operativa regular.