El evento atlético gratuito que recorre Uruguay llega al departamento con inscripción libre, música y una fuerte apuesta institucional. Hay remeras para quienes participen, pero el stock es limitado.

COLONIA – La energía joven vuelve a tomar las calles. La carrera INJU5K, organizada por el Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, se corre nuevamente en el departamento de Colonia. Esta propuesta, que reúne a miles de participantes en todo el país, apunta a celebrar la juventud con deporte, música y encuentro.

La participación es libre, gratuita y está abierta a personas mayores de 13 años. Las primeras inscripciones se llevan una remera conmemorativa —aunque la entrega está sujeta a disponibilidad en cada departamento.

¿Qué se necesita para correr?

Para inscribirse, se debe completar un formulario online eligiendo el departamento correspondiente. Quienes tengan menos de 18 años deben presentar obligatoriamente un deslinde de responsabilidad firmado por una persona adulta y la fotocopia de su cédula de identidad. También se requiere una ficha médica de aptitud física emitida por la Secretaría Nacional de Deporte, un carné de salud básico o un certificado médico que avale la aptitud para correr.

En caso de no haber completado la inscripción previamente, es posible anotarse el mismo día del evento, siempre que se presenten los documentos requeridos.

El respaldo institucional

La iniciativa cuenta con el apoyo de múltiples organismos: la Cámara de Representantes, el Congreso de Intendentes, las intendencias y oficinas de juventud de cada departamento, así como la Administración Nacional de Correos, UTE, el Banco de Seguros del Estado, la Agrupación de Atletas del Uruguay, OSE, ASSE y la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.

Por qué importa

Más que una carrera, la INJU5K es una plataforma de visibilidad para los jóvenes, un evento que combina deporte, política pública y acceso equitativo. Su alcance nacional y el respaldo interinstitucional hacen de esta propuesta un evento que excede lo deportivo.