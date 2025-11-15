Jueves por la tarde en Carmelo. Una brisa lenta, que no apura a nadie, golpea las ventanas antiguas de Casa de la Cultura. Afuera, los autos murmuran. Adentro, el aire huele a óleo, papel y mate compartido. El salón principal está colmado. No hay escenario, pero se respira ceremonia. Es 13 de noviembre, y no es un jueves cualquiera: es la última clase de un año entero de pinceles, de búsquedas, de hallazgos compartidos en silencio.

La exposición final de los alumnos de Ricardo “Bachicha” Rodríguez, el pintor que es más que un nombre: es una institución en el imaginario de Carmelo, una figura tan local como el perfume del ceibo en primavera. Esta vez, el homenaje no fue oficial —aunque hubiera autoridades—. Fue íntimo, sincero, como un agradecimiento colectivo.

Un aula sin pupitres

El taller de Bachicha no se parece a una escuela. No hay manuales, ni técnicas impuestas. Hay escucha. Hay mirada. Hay tiempo. La enseñanza del maestro no es solo cómo usar el pincel, sino cuándo detenerse. Cómo callar para mirar. Cómo mirar para decir. Por eso los cuadros de sus alumnos no eran simples ejercicios. Eran fragmentos del mundo puestos a secar sobre el muro. Cada trazo, cada color, llevaba una pregunta: ¿quién soy cuando pinto?

El artista, recibió ese día más abrazos que palabras. A sus espaldas, una vida de creación. Frente a él, una generación de alumnos que crecieron. Que gracias al arte, crearon una belleza compartida.

El acto y sus actores

Estuvieron allí el director de Cultura, Carlos Deganello; la asesora Diana Olivera; Andrea Díaz, directora administrativa; el coordinador de teatros municipales, José Luis Banchero; y Karina Mendoza, encargada de la Casa de la Cultura. Pero ninguno se llevó el foco. Porque el centro era otro. O mejor dicho: eran muchos.

Fueron las madres que fotografiaban en silencio, los niños , los amigos que se reconocían en los colores del otro. Fue la comunidad reunida, sin protocolos ni discursos largos. La cultura, viva y tangible.

Un legado que no se cuelga en una pared

“Bachicha” Rodríguez no necesita placas ni bustos. Le basta con ver lo que sus alumnos hacen con las manos. Con notar cómo, en un rincón de Colonia, la pintura no es un lujo, sino un lenguaje cotidiano. Su legado está en esa insistencia por mirar el mundo y traducirlo en color, incluso cuando la realidad pesa.

Esa tarde, en Carmelo, no se celebró solo una exposición. Se celebró el acto de enseñar sin imponerse, de guiar sin moldear, de pintar sin olvidar. Y cuando las luces bajaron, el taller de Bachicha siguió latiendo. Porque algunos maestros no necesitan aulas para seguir enseñando.