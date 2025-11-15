La calle Dante Irurtia, una arteria estratégica que conecta la ciudad con El Cerro y buena parte de la zona rural del entorno, ya cuenta con alumbrado público. La obra fue inaugurada oficialmente en la tarde del viernes por el Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, en un acto que contó con autoridades, vecinos y referentes comunitarios.

La intervención, que va desde la rotonda de Avenida Paraguay hasta la Seccional policial del Cerro, incluye 28 luminarias en total: 25 distribuidas sobre Ruta Dante Irurtia y 3 sobre el camino vecinal que bordea la Escuela N.º 111. Además, se colocaron tres farolas decorativas y dos bancos, donados por el Municipio de Carmelo.

En una zona históricamente relegada en términos de infraestructura, esta obra representa un cambio profundo en la calidad de vida de quienes transitan a diario, a pie, en bicicleta o en vehículos. La instalación del nuevo sistema lumínico mejora la visibilidad, la seguridad y la movilidad en un tramo que hasta ahora quedaba en penumbras al caer la noche.

“El alumbrado es mucho más que una mejora técnica: es una política de cercanía, que ilumina caminos y también realidades”, expresó el Intendente Rodríguez durante la inauguración. A su lado estuvieron el diputado Mario Colman, el Alcalde de Carmelo Luis Pablo Parodi, el Director de Electrotecnia Néstor Bermúdez, concejales, ediles y vecinos de la zona.

Dante Irurtia no es solo una calle: es un corredor vital entre la ciudad y el campo, un punto de paso diario para estudiantes, trabajadores y familias que ahora podrán transitar con mayor tranquilidad. En ese sentido, la obra representa un paso concreto hacia un Carmelo más integrado y más seguro.