En su 6ª Sesión Plenaria Extraordinaria, celebrada este viernes 14 de noviembre, el Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad el régimen de Patente de Rodados que regirá durante el año 2026. La resolución incluye ajustes específicos para cada categoría de vehículos, así como parámetros actualizados de cálculo como el tipo de cambio y el índice de precios al consumo (IPC).
Categoría A – Automóviles
-
0 km: 5% sobre el valor de mercado (sin IVA)
-
Usados: 4,5% sobre el valor de mercadoPUBLICIDADPUBLICIDAD
-
Vehículos eléctricos 0 km: 3% sobre el valor de mercado (sin IVA)PUBLICIDADPUBLICIDAD
-
Vehículos eléctricos usados (hasta el 31/12/2025): 2,25% sobre el valor de mercado
Vehículos anteriores a 1991 tributarán un valor fijo según el modelo/año:
|Modelo / Año
|Valor fijo (pesos uruguayos)
|Hasta 1975
|$ 0
|1976–1980
|$ 2.923,37
|1981–1985
|$ 4.385,05
|1986–1991
|$ 8.770,10
Categoría B – Camiones
-
0 km y usados: 1,3% del valor de mercado (sin IVA)
-
Vehículos no unificados hasta 2013: tributan en 2026 lo mismo que en 2025, sin ajuste por IPC
Categoría C – Motos y similares
0 km:
-
Desde 500 cc: 5% del valor de mercado (sin IVA)PUBLICIDADPUBLICIDAD
-
Hasta 499 cc: valor determinado por la intendencia de primer empadronamiento
Usadas:
-
Desde 500 cc empadronadas en 2024/2025: 4,5% del valor de mercado
-
Hasta 499 cc y +500 cc empadronadas hasta 2023: ajustan la patente 2025 por IPC
Categoría E – Zorras, remolques, maquinaria agrícola, etc.
Zorras, remolques y trailers
-
0 km: 2,5% del valor de mercado sin IVA (según peso bruto total y entorno)
▸ Rebaja del 32% sobre el monto resultante
▸ No podrá ser menor a la patente correspondiente a un 0 km de igual peso bruto total empadronado en 2025
-
Usados empadronados hasta el 31/12/2025 y durante 2026:
▸ 2,25% del valor de mercado (vigente al 30/09/2025)
▸ Rebaja del 32% sobre el monto resultante
-
Empadronados hasta 2012 y modelos anteriores empadronados de 2013 a 2025 (no unificados):
▸ Pagan lo mismo que en 2025, sin ajuste por IPC
Exoneración total: para remolques y zorras con peso bruto total menor o igual a 250 kg
Maquinaria agrícola, industrial, casas rodantes sin propulsión propia
-
Tributan lo mismo que en 2025, ajustado por la variación anual del IPC
Parámetros para el cálculo del impuesto
Los valores se determinarán en base a:
-
Tipo de cambio promedio interanual (octubre 2024 – septiembre 2025): $41,826 por dólar
-
IPC anualizado al 30/09/2025: 4,25%
-
Variación interanual del dólar: 6,04%
Otras disposiciones
El acta también incluye aspectos sobre:
-
Exoneraciones tributarias anteriores a 2012 (solo para vehículos empadronados hasta ese año)
-
Casas rodantes con propulsión propia
-
Certificados del Permiso Único Nacional de Conducir (PUNC)
-
Prescripción de multas y tributos
Comentarios