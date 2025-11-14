Por un instante, el cielo se abrió sobre el campo y bajó el fútbol.

Y no fue una metáfora.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Agustín Eugui estaba arriba del tractor, como tantos otros días, recorriendo su campo cerca de Cañada Nieto, en el interior de Soriano. Era martes, una tarde cualquiera. La tierra húmeda, el viento suave. La misma rutina de siempre, hasta que algo se movió distinto entre los pastos. No era una bolsa de nylon ni un trapo olvidado por el viento. Era una camiseta. Pero no cualquier camiseta.

Tenía el escudo de Boca Juniors. Y una inscripción: Miguel Ángel Russo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El vuelo de una despedida

Días antes, en Buenos Aires, la hinchada de Boca había rendido homenaje a su entrenador fallecido con un gesto cargado de simbolismo. Desde el círculo central de La Bombonera, lanzaron camisetas al cielo atadas a globos. El acto fue parte del ritual futbolero de despedida: imágenes, cantos, pañuelos al viento, camisetas que se elevan como mensajes. Una forma de hablar con los que ya no están.

Nadie imaginó que una de esas camisetas cruzaría el Río de la Plata para caer en un campo de Soriano. Nadie imaginó que la despedida de Russo, que fue ídolo y DT, se escribiría también en suelo uruguayo.

Pero ocurrió. Y Agustín fue testigo y protagonista involuntario de esa historia.

Un hallazgo, muchas voces

“Cuando la vi, no entendía. Me bajé del tractor y le saqué fotos. Después empecé a leer lo que decía”, contó Agustín a Subrayado. Lo siguiente fue casi automático: subió las imágenes a redes sociales. Horas después lo llamaban periodistas de Uruguay y Argentina, sorprendidos por el hallazgo.

No es habitual que el fútbol viaje en globo ni que atraviese fronteras en silencio, impulsado solo por el viento. Pero esta vez ocurrió. Y lo que parecía un gesto simbólico terminó cobrando otra dimensión: una camiseta que viaja sin rumbo, cae entre sembrados y es recogida por un hombre de campo. Una historia que no escribe el marketing, ni la FIFA, ni los algoritmos: la escribe el azar, ese viejo contador de historias.

Lo que queda en el aire

La muerte de Miguel Ángel Russo había sacudido al mundo del fútbol. En vida, supo ganarse respeto y afecto. En su partida, generó gestos espontáneos, homenajes, lágrimas. Y ahora, incluso en la muerte, provocó este cruce insólito: desde el cemento de La Boca hasta la tierra de Soriano.

Agustín, que quizá no sea hincha de Boca, que tal vez ni siquiera mire fútbol cada semana, sintió el peso del símbolo. “Te das cuenta de que no es solo una camiseta. Es lo que representa”, dijo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Y tenía razón. Porque en esa camiseta venían también los cánticos, la memoria de los hinchas, los goles dirigidos desde el banco, las tardes de gloria. Venía la historia de un tipo que hizo del fútbol su vida. Y que, aún después de partir, sigue viajando.

Un destino sin GPS

La camiseta no cayó en una avenida de Buenos Aires ni en un barrio del conurbano. Cayó en Uruguay, en el campo, donde la señal de celular va y viene y donde el fútbol —como tantas otras cosas— se escucha por radio.

Tal vez sea solo una coincidencia. O tal vez no. Porque el fútbol tiene estas cosas: a veces se cuela por donde nadie lo espera. A veces baja del cielo sin avisar.

Y a veces, como esta vez, es recogido por un productor rural que detiene su tractor y mira al cielo preguntándose qué más puede caer desde allá arriba.