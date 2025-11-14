PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El equipo de la academia WeCode fue finalista en los Intercolegiales de Minecraft 2025, una competencia regional organizada por Globant que convocó a estudiantes de entre 12 y 15 años de seis países de América Latina.

Aunque el primer lugar fue para la Escuela Otto Krause de Argentina, los uruguayos se destacaron entre 289 equipos con una propuesta que recreó en el videojuego un circuito callejero de Fórmula 1 ambientado en Montevideo.

Un circuito con sello uruguayo

El proyecto, desarrollado en Minecraft, incluyó referencias al Parque Rodó: la rambla, la parroquia, las facultades de Arquitectura e Ingeniería, el parque infantil y hasta las típicas laderas donde los niños se deslizan con cartones.

Un desafío de creatividad y trabajo en equipo

La propuesta del torneo: construir un circuito sostenible e innovador basado en íconos urbanos locales. El equipo uruguayo fue dirigido por el docente Franco Bonavita, quien destacó el uso de metodologías ágiles por parte del grupo como clave para el resultado logrado.

“Su organización y disciplina hicieron posible lo que parecía imposible”, dijo Bonavita.

El torneo en cifras

289 equipos inscriptos

91 participaron de las etapas locales

Finalistas de Uruguay, Argentina, Colombia, Chile, México y Perú

Organizado por Globant en el marco del programa The Inspire Garage, que promueve la educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

Para más detalles del torneo: Intercolegiales Minecraft 2025 – Globant