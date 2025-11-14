El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, participó en el acto de lanzamiento de la cosecha de cebada realizado en la localidad de Ombúes de Lavalle.

El evento contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; el senador Nicolás Viera; los representantes nacionales Cecilia Badín, Mario Colman y Nibia Reisch; el alcalde de Ombúes de Lavalle, Antonio Dávila; además de ediles departamentales, concejales, autoridades de distintos niveles de gobierno, representantes de cooperativas agrarias, productores y vecinos.

Durante su intervención, Rodríguez se refirió a la producción de cebada en la zona, aludió al puerto granelero de Nueva Palmira y a la extensión de la red de caminería rural del departamento. También mencionó el trabajo que realiza la Intendencia para su mantenimiento y subrayó la necesidad de articular acciones entre los distintos niveles de gobierno.

Tras la entrega de obsequios a las autoridades, se realizó el corte de cinta. Una cosechadora dio inicio simbólico a la zafra.