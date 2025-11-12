COLONIA DEL SACRAMENTO — La salud mental de los jóvenes fue el tema prioritario de la reunión mantenida este miércoles entre la directora del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Eugenia Godoy, y el intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez. El encuentro, celebrado en la sede de la Intendencia, también contó con la participación del director de Desarrollo Humano, Ricardo Planchón; el director departamental del Ministerio de Desarrollo Social, Maxi Olaverry; la representante nacional Cecilia Badín; la edil Mónica Rivero y la suplente Mariana Luzardo.

La visita, enmarcada en una serie de diálogos territoriales que impulsa el INJU, se centró en un diagnóstico común: el aumento sostenido de trastornos de salud mental en la adolescencia, un fenómeno que preocupa a escala nacional y que impacta con fuerza en los departamentos del interior.

Según datos recientes del Ministerio de Salud Pública, desde 2020 se ha registrado un incremento significativo de suicidios en la población adolescente. A esto se suman síntomas cada vez más frecuentes de depresión, ansiedad, aislamiento, crisis de identidad y conductas autolesivas, muchas veces amplificadas por dinámicas de acoso en redes sociales.

Frente a esta realidad, el intercambio entre autoridades puso el foco en la necesidad de promover políticas integrales que trasciendan el enfoque sanitario tradicional. Se discutieron estrategias de abordaje desde una perspectiva intersectorial, con énfasis en el fortalecimiento de los vínculos comunitarios, la generación de espacios seguros para los jóvenes y el desarrollo de competencias emocionales en contextos educativos y sociales.

Se subrayó que el bienestar juvenil no puede entenderse solo como la ausencia de enfermedades, sino como una construcción que involucra sentirse valorado, visto y acompañado. “No se trata únicamente de aumentar la cantidad de profesionales de la salud, sino de generar condiciones de contención y escucha en todos los niveles”, coincidieron los presentes.

En línea con estudios recientes, la visita también recogió inquietudes sobre el impacto de la tecnología y los cambios en los modos de interacción entre pares, así como la creciente demanda de los propios adolescentes por ser escuchados y recibir apoyo emocional.

El encuentro finalizó con el compromiso de profundizar el trabajo conjunto entre el gobierno departamental y el INJU, orientado a fortalecer la red de contención juvenil en el territorio coloniense.