Con el mismo espíritu que durante décadas los llevó a recorrer escuelas para detectar problemas visuales en niños y niñas, el Club de Leones de Carmelo concretó esta semana una donación que marca un antes y un después para la salud visual en la ciudad: un microscopio oftalmológico de última generación fue entregado al Hospital Artigas.

El acto simbólico de entrega tendrá lugar este jueves a las 11 de la mañana en la sala de fisioterapia del hospital. Aunque el equipo ya está en funcionamiento en el bloque quirúrgico, el evento servirá para agradecer públicamente a la comunidad por su apoyo.

La historia de esta donación es, en realidad, una crónica de compromiso colectivo. La iniciativa surgió cuando se planteó la necesidad de contar con un microscopio fijo que permitiera realizar intervenciones oftalmológicas en el hospital sin depender del traslado de equipos delicados. Esta limitación, habitual hasta el momento, representaba una barrera tanto logística como médica.

El Club de Leones asumió el desafío y, tras más de un año de trabajo sostenido, logró reunir el monto necesario: cerca de 19.000 dólares. La cifra se alcanzó gracias a una cadena de solidaridad que involucró actividades comunitarias —como ventas de comidas—, aportes de vecinos y empresas locales, el respaldo de la Fundación Uruguaya de Leones (FLU), rifas y la invalorable participación de la Comisión de Damas del Hospital.

“Parecía una meta lejana, pero como pasa siempre en Carmelo, la solidaridad apareció”, cuenta Hugo Banchero, uno de los referentes del proyecto junto a Jesús Cóccaro y otros integrantes del club.

Entre las muchas anécdotas que dejó el proceso, destacan las cazuelas solidarias de más de 100 litros preparadas por vecinos que, además de cocinar sin cobrar, compraron porciones para llevar a sus hogares. “Esas cosas te reconfortan y te hacen sentir que el esfuerzo vale la pena”, señalan desde el club.

El equipo adquirido es de origen japonés y fue elegido cuidadosamente por su calidad y adaptabilidad a las necesidades quirúrgicas del hospital. La empresa proveedora también se sumó a la causa, aplicando un descuento solidario del 5%.

Para garantizar que el microscopio permanezca en Carmelo, se firmó un comodato entre el Club de Leones y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), asegurando que el equipo no pueda ser trasladado ni utilizado fuera del Hospital Artigas.

Este nuevo recurso permitirá no solo mantener, sino ampliar el número de intervenciones oftalmológicas que se realizan mensualmente. Se prevé que, además del equipo médico habitual, se sumen otros profesionales que puedan aumentar la capacidad operativa del centro.

Con esta donación, el Club de Leones reafirma el lema que guía su labor desde hace más de un siglo: Nosotros servimos. Y lo hace, una vez más, de forma tangible: con visión, compromiso y una comunidad que no mira para otro lado cuando se trata de ayudar.