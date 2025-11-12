PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El martes 18 de noviembre de 2025, a las 14:00 horas, se llevará a cabo un remate judicial en la ciudad de Carmelo, correspondiente al expediente IUE 227-151/2022. La subasta, a cargo del rematador público José Luis Banchero Noain (matrícula 5866), se realizará sin base en dólares y comprende una propiedad ubicada en el departamento de Artigas.

El inmueble —una casa con terreno— está situado en la calle Juan Antonio Lavalleja 26, entre Florencio y Blandengues. Corresponde al padrón 14.303 y cuenta con 204 metros cuadrados de terreno y una edificación de 56 metros cuadrados construidos.

El remate se efectuará en la sede del Juzgado Letrado de Carmelo, en 19 de Abril 514. Las consultas pueden realizarse telefónicamente al 4542 4450 o al 099 850 299, así como por correo electrónico a [email protected]. Más información disponible en el sitio web: www.joseluisbanchero.com.uy.

