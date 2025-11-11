La tarde del miércoles 12 de noviembre marca una agenda relevante para la política juvenil del departamento de Colonia: a las 13 h se realizará una “nota de prensa” en la sede de la Oficina Departamental de MIDES – Colonia (Rivera 291), con la presencia de la directoria nacional del INJU, la señora Eugenia Godoy, seguida de una reunión con legisladores y actores vinculados al programa de Ingreso Mínimo de Protección Social (MIPS).

Contexto institucional

Eugenia Godoy ocupa la dirección nacional del INJU desde marzo de 2025. En declaraciones previas, ella ha señalado que “el empleo juvenil es una prioridad” para la institución. Al fijar su agenda, mencionó que se debe “pensar tantas políticas como jóvenes existen”, lo que denota el enfoque de diversificar estrategias en función de realidades locales.

Para Colonia, departamento con características propias (zona ribereña, interior del país, con turismo estacional) resulta relevante que la agenda de juventud se vincule a trayectorias educativas, laborales y de vida autónoma. El INJU señala como su misión la promoción de procesos de autonomía y desarrollo personal para jóvenes entre 18 y 24 años, en especial aquellos en situación de vulnerabilidad.

Principales desafíos para la juventud en Uruguay y en Colonia

Aunque no todos los datos están desagregados por departamento, la evidencia nacional permite detectar tendencias que también impactan a Colonia.

1. Inserción laboral y desempleo juvenil

El empleo juvenil figura como uno de los grandes desafíos: estudios recientes indican que en Uruguay la tasa de desocupación para jóvenes entre 14 y 24 años alcanzó alrededor del 25 % (en el primer semestre de 2025) — frente a una tasa general mucho menor. Además, un informe especializado afirma que Uruguay tiene una tasa de desempleo juvenil de ~27,5 %.

Aunque para Colonia no se dispone de desagregación exacta en estos informes, el hecho de que la tasa nacional tenga esta magnitud obliga a pensar que en el interior también existen brechas importantes. Más aún cuando el abandono de la educación media superior y los niveles de formación terminan incidiendo en el acceso al trabajo.

2. Educación y formación para la autonomía

Según el “Panel de Juventudes ENAJ 2018‑2022”, elaborado por el INJU junto al Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se relevaron trayectorias que van desde la adolescencia hacia la juventud, incluyendo salida del sistema educativo, entrada al mercado laboral y salida del hogar de origen.

El vínculo entre baja finalización de la educación secundaria, dificultades de inserción laboral y riesgos de vulnerabilidad es un punto crítico: “uno de los principales problemas que se ha observado está relacionado con la población joven… la brecha generada en detrimento de jóvenes” concluye un informe. INEEd

3. Salud mental, comunidad y espacios de participación

La institución INJU ha identificado la salud mental como una prioridad. En una campaña realizada en Colonia – la “INJU5K: Hablemos de salud mental” – se señaló expresamente la voluntad de generar espacios de prevención y acompañamiento para jóvenes.

Godoy, además, ha indicado que el cuidado comunitario, la construcción de redes en los barrios y la reinserción para jóvenes privados de libertad forman parte del foco estratégico de su gestión.

4. Descentralización y enfoque territorial

Uno de los ejes que la nueva conducción del INJU plantea es avanzar con “conciencia territorial”, es decir, reconocer que las trayectorias juveniles en Montevideo o en el interior del país (como Colonia) pueden diferir. En su discurso adelantó que “asumir el desafío de descentralizar, pero hacerlo con conciencia, viendo qué necesitan los jóvenes de cada lugar”.

Para Colonia, ese mensaje adquiere relevancia, ya que el interior exige adaptaciones en recursos, infraestructura, acercamiento comunitario y articulación con actores locales (intendencia, organizaciones, centros educativos).

Qué implica para Colonia la llegada de Eugenia Godoy

La visita programada brinda una ventana para consolidar algunas iniciativas específicas en el departamento. Algunas implicancias:

Visibilización departamental : La presencia de la directora nacional da mayor visibilidad al departamento de Colonia dentro de la agenda nacional de juventud, posibilitando que se prioricen recursos o acompañamiento técnico para el territorio.

Articulación local‑nacional : La reunión prevista con legisladores y la MIPS sugiere una estrategia de vinculación entre la política juvenil, la protección social y las legislaciones departamentales. Esto podría traducirse en convocatorias, programas de formación o subsidios específicos para jóvenes colonienses.

Adaptación de políticas nacionales al contexto de Colonia : Si se sigue el énfasis de Godoy, no se trata solo de replicar lo que ya se hace en Montevideo, sino de adaptar a la realidad local de Colonia — por ejemplo, considerando la estacionalidad del turismo, la dispersión geográfica, las oportunidades de empleo vinculadas al entorno portuario o rural.

Prioridad sobre empleo juvenil y autonomía : Dado que la inserción laboral juvenil es un gran reto nacional, se abre una oportunidad para que en Colonia se diseñen programas que vinculen jóvenes con empleo formal, emprendimientos locales o formación profesional específica adaptada al contexto departamental.

Impulso a espacios de participación y salud mental: La presencia del INJU puede impulsar que en Colonia se inauguren o fortalezcan espacios de atención para jóvenes (centros “Ni Silencio Ni Tabú”, talleres de salud mental, espacios culturales) y que la juventud sea incorporada en la co‑gestión de esos espacios.

Retos específicos que conviene atender en Colonia

A modo de orientación para seguimiento periodístico, estos son algunos puntos que conviene observar cómo se abordan en el departamento:

Tasa de finalización de ciclo educativo medio‑superior : En Uruguay, solo el ~51,6 % de jóvenes de 21‑23 años completó la educación media superior. Es relevante conocer cuál es la cifra para Colonia, cómo se comparan las tasas de abandono escolar, y qué programas de retención o reingreso existen.

Empleo formal vs empleo precario : Más allá del desempleo, es clave conocer la calidad de empleo: cuánto ingreso, cuántos jóvenes cubiertos por seguridad social, cuántos en empleos informales o temporales. El informe señala que entre los jóvenes menores de 25 la tasa de desocupación ronda el 24 %. Para Colonia, ¿ qué ramas de actividad ofrecen empleo juvenil? ¿Hay estacionalidad fuerte que afecta la continuidad del empleo?

Espacios de ocio, cultura y participación juvenil : El acceso a espacios para que los jóvenes se organicen, participen y desarrollen proyectos es un factor de autonomía y desarrollo. Urge saber si Colonia cuenta con centros de juventud, si el presupuesto departamental contempla actividades juveniles, y cómo se vinculan con el INJU.

Salud mental y soporte psico‑emocional : Dado que el INJU está impulsando campañas en salud mental (ej. INJU5K), conviene averiguar cuántos centros de atención existen en Colonia, qué cobertura tienen y cuál es la demanda de jóvenes para estos servicios.

Descentralización efectiva: Una política nacional puede fallar si no se adapta a particularidades territoriales. ¿Qué mecanismos empleará INJU para que Colonia tenga voz y no quede en un “segundo plano”? ¿Habrá técnicos de INJU en el territorio? (ya se menciona que INJU “en todo el país” tiene equipos técnicos de territorio).

La visita de la directora nacional del INJU, Eugenia Godoy, al departamento de Colonia representa una oportunidad para reorientar y potenciar políticas de juventud en un territorio que, como muchos del interior, requiere adaptaciones específicas. Los grandes desafíos estructurales —como el desempleo juvenil, la finalización de la educación media, la salud mental y la autonomía— tienen manifestaciones particulares en Colonia que el periodismo puede visibilizar.