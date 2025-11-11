PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Zagarzazú, 11 de noviembre de 2025. La Comisión Vecinal del Balneario Zagarzazú ha convocado a los vecinos, residentes y propietarios a una Asamblea Extraordinaria que se celebrará el próximo domingo 16 de noviembre a las 11.00 horas, en el estacionamiento de la playa, calle Rambla Costanera.

Durante el encuentro, que se prevé abierto a la participación de toda la comunidad, se abordarán varios puntos clave para el funcionamiento de la organización barrial. Entre ellos se destaca la lectura del estatuto fundacional, fechado el 6 de abril de 2003, así como la discusión sobre la clasificación de socios.

Uno de los temas centrales será el llamado a conformar listas para renovar la Comisión Vecinal. En ese sentido, se propondrá la celebración de elecciones el 15 de febrero de 2026. También está prevista la convocatoria a una futura asamblea general, cuya fecha se definirá en esta instancia.

Como es habitual en este tipo de encuentros, se abrirá un espacio para el tratamiento de otros asuntos que los asistentes deseen plantear.

La Comisión busca fortalecer la participación ciudadana y fomentar una gestión más representativa y activa en temas que afectan a la comunidad local. La convocatoria refleja el interés de renovar liderazgos y actualizar el marco institucional que rige el funcionamiento de la organización vecinal.