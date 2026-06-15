Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita este lunes en el Hard Rock Stadium de Miami, en su debut por el Grupo H del Mundial 2026, en un encuentro en el que el equipo dirigido por Marcelo Bielsa tuvo una primera mitad irregular, reaccionó en el complemento y generó situaciones suficientes como para llevarse la victoria.

El conjunto saudí se puso en ventaja con gol de Abdulelah Al Amri, cerca del cierre del primer tiempo, y la Celeste llegó al empate a los 79 minutos por intermedio de Maximiliano Araújo, que aprovechó un rebote dentro del área. El arquero Mohammed Al Owais fue decisivo para sostener el resultado, con varias intervenciones de alto nivel.

Uruguay comenzó el partido con la pelota y buscó avanzar en bloque ante un rival ordenado, que esperó bien parado y apostó a responder con velocidad. La primera situación clara llegó a los 3 minutos, tras una larga circulación: Matías Viña progresó por izquierda y asistió a Maximiliano Araújo, cuyo remate fue contenido por Al Owais, que despejó con los puños al córner.

El trámite fue más lento y controlado que en otros partidos del torneo, marcado por el fuerte calor y por dos equipos que evitaron desordenarse tácticamente. Arabia Saudita tuvo su primera aproximación a los 18 minutos, cuando Salem Al Dawsari, una de sus principales figuras, probó desde lejos, aunque su remate se fue desviado.

La Celeste insistió sobre todo por el sector izquierdo, con Viña y Araújo como protagonistas, mientras que por derecha Guillermo Varela y Federico Valverde participaron menos. Uruguay tampoco logró involucrar con claridad a Darwin Núñez, y Federico Viñas no se mostró cómodo cuando debió retrasarse.

Después de la pausa de hidratación, Uruguay intentó equilibrar más el juego hacia la banda derecha. De allí surgió una chance clara: Varela desbordó, la defensa rechazó, Rodrigo Bentancur envió un centro al segundo palo, Araújo bajó la pelota al medio y Viñas, de palomita, cabeceó para exigir otra respuesta de Al Owais.

Sobre los 37 minutos, Arabia Saudita encontró sus mejores momentos a partir de la pelota quieta y los centros al área. Primero, un envío cerrado obligó a Fernando Muslera a intervenir. Luego, Al Amri remató de derecha dentro del área y el arquero uruguayo voló para despejar. También avisó Mohammed Kanno con un cabezazo.

Ese tramo expuso problemas defensivos de Uruguay y terminó en el gol saudí. Tras un córner, Al Khaibari ganó de cabeza sobre Bentancur, Muslera volvió a tapar en el límite, pero dejó un rebote corto, y Abdulelah Al Amri convirtió el 1-0 a los 40 minutos.

El gol obligó a Uruguay a jugar de forma más directa. Antes del descanso, Araújo volvió a desbordar pero no logró asistir con precisión, y Viñas tuvo otro cabezazo que controló el arquero. Arabia Saudita se fue al entretiempo con ventaja mínima.

Para el segundo tiempo, Bielsa realizó dos cambios: salieron Matías Viña y Darwin Núñez e ingresaron Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria. Con esas variantes, Valverde pasó a jugar más centrado y Viñas quedó como referencia de área. Uruguay pasó del 4-4-2 inicial a una estructura más cercana al 4-2-3-1.

A los 47 minutos, Uruguay volvió a generar peligro: Varela envió un centro desde la derecha y Viñas cabeceó, pero Al Owais volvió a evitar el empate. Poco después, el delantero ganó de nuevo por arriba en un tiro de esquina y la pelota pasó cerca del palo.

La Celeste se instaló en campo rival, atacó por las bandas y buscó finalizar por el centro, donde Viñas ganó repetidamente. A los 60 minutos, Manuel Ugarte sacó un potente remate de media distancia que el arquero alcanzó a tocar antes de que la pelota pegara en el palo.

¡¡EL PALO LE NEGÓ EL EMPATE A URUGUAY!! Ugarte remató de media distancia y la pelota impactó contra el vertical derecho de Al Owais. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Kf6e9rJZl2 — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 15, 2026

Con el paso de los minutos, Arabia Saudita realizó cambios defensivos para sostener la ventaja, mientras Uruguay aumentó la presión. Valverde exigió con un tiro libre y, tras la pausa de hidratación, Nicolás de la Cruz ingresó por Ugarte.

El empate llegó a los 79 minutos. Un centro al área volvió a encontrar a Viñas, cuyo cabezazo fue tapado por Al Owais. El rebote quedó servido para Maximiliano Araújo, que llegó antes que todos y definió para el 1-1.

¡GOL DE URUGUAY! MAXI ARAÚJO PUSO EL 1-1 ANTE ARABIA SAUDITA. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/MNfuMlwBxS — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) June 15, 2026

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El gol desató el festejo de los hinchas uruguayos en Miami, con el canto de “Soy Celeste” en las tribunas. Inmediatamente después, Brian Rodríguez ingresó por Araújo y, en la primera pelota que tocó, sacó un remate de media distancia que pasó cerca.

Uruguay siguió empujando, impulsado también por los jugadores que ingresaron desde el banco. A los 89 minutos, Bielsa sumó a Rodrigo Aguirre para buscar el triunfo en el cierre.

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En la adición, la Celeste tuvo tres situaciones muy claras para ganarlo: un remate de Nicolás de la Cruz, otro de Federico Valverde y un cabezazo de Sebastián Cáceres. En todas apareció Al Owais, que sostuvo el empate y terminó como la figura del partido. Arabia Saudita también tuvo una ocasión aislada con un remate de Abdulhamid, que pasó cerca del travesaño del arco defendido por Muslera.

Uruguay mostró dos versiones en su estreno mundialista: una primera parte con dificultades para generar juego y problemas defensivos en la pelota quieta, y un segundo tiempo de mayor intensidad, dominio territorial y varias oportunidades de gol. El resultado dejó un punto para cada selección en el inicio del Grupo H.