Este fin de semana el alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, junto a los concejales Rodrigo Coccaro y Agustín Grajales, participaron en la feria Náutica de Casel, desarrollada en San Fernando, Argentina.

La actividad contó con un stand de Uruguay, impulsado por el Ministerio de Turismo, que promovió la oferta del país como destino náutico y turístico. La Intendencia de Colonia tuvo una destacada presencia institucional, con fuerte protagonismo de Carmelo, gracias al respaldo de bodegas y productores locales. También acompañó la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Durante la jornada, se presentó ante el público extranjero la propuesta turística de Carmelo, que incluyó atractivos naturales, infraestructura náutica, rutas de navegación y detalles sobre el nuevo dragado en curso.

El evento constituyó una oportunidad clave para afianzar la estrategia de posicionamiento de Carmelo como destino fluvial y enoturístico, en un mercado regional en crecimiento.