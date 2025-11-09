Colonia del Sacramento – Un siniestro de tránsito con resultado fatal se registró en la madrugada de este sábado en la zona de Riachuelo, cuando una motocicleta y una camioneta colisionaron en las inmediaciones de la intersección de las rutas 50 y 1.

Según información oficial, el hecho ocurrió en torno a la 1 de la madrugada, y fue reportado a través de la línea de emergencias 9-1-1. Al llegar al lugar, personal policial constató el impacto entre ambos vehículos. Los dos ocupantes del birrodado, que no llevaban casco protector al momento del accidente, fueron asistidos por una unidad de emergencia móvil y trasladados a un centro asistencial.

Horas más tarde, desde el centro médico se confirmó el fallecimiento de uno de los motociclistas, un hombre de 53 años identificado por las iniciales D.U.M.A.

Investigación en curso

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó los peritajes correspondientes para determinar la mecánica del siniestro. Al conductor de la camioneta se le practicó la prueba de espirometría, la cual resultó negativa, informó la Jefatura de Policía de Colonia.

La investigación del caso se encuentra a cargo de la Fiscalía Letrada de Colonia, que analiza las circunstancias del accidente y continúa recabando información para establecer responsabilidades.