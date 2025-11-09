PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Florida – Un productor del departamento de Colonia adquirió por 3.200 dólares una vaca PI de alto valor genético, en el marco del remate de cierre de zafra organizado por el escritorio Di Santi Ltda., realizado el viernes 7 en el local Cardal, destacó el portal TODOELCAMPO.

La compra fue la más destacada de la jornada y puso de manifiesto el interés de los productores colonienses por invertir en genética de calidad para fortalecer la producción lechera regional.

La vaca, clasificada como PI (Puro por Individuos), responde a una línea genética muy apreciada en el sector por su eficiencia en producción de leche, buena conformación para ordeñe y longevidad productiva. Se trata habitualmente de cruzas entre razas como Holstein y Pardo Suizo, ampliamente utilizadas en los tambos uruguayos por su rendimiento.

Remate con sala colmada y ventas a todo el país

El remate, que incluyó la liquidación total del rodeo lechero y los equipos del tambo de Carla Di Santi, así como toros de la cabaña El Chivo de Antognazza Hnos., se realizó a sala llena y con una nutrida presencia de clientes, colegas y amigos del sector.

La subasta se desarrolló con dinamismo y logró colocar la totalidad de los lotes, que fueron destinados a distintas cuencas lecheras del país, confirmando el atractivo de la oferta y el respaldo comercial del escritorio.

Con esta venta, Di Santi Ltda. cerró su zafra con un balance altamente positivo, pero fue la operación protagonizada por el productor coloniense la que se llevó los reflectores, reafirmando el protagonismo del departamento de Colonia en el mapa lechero nacional.