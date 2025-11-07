La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) informó al Municipio de Carmelo que en breve comenzará tareas de poda de árboles que interfieren o representan un riesgo para el tendido eléctrico en la ciudad.

Según la comunicación recibida, el operativo se centrará en ejemplares cuya cercanía a las líneas de distribución puede comprometer la seguridad o afectar el servicio. El Municipio, por su parte, propondría una lista de árboles que podrían estar incluidos en esa situación, aunque se desconoce si UTE ha realizado un relevamiento propio en la zona.

Tampoco se ha informado qué especies serán podadas ni la dimensión de las intervenciones previstas. La falta de detalles genera interrogantes sobre la metodología del trabajo y su posible impacto ecológico, especialmente considerando que noviembre es un mes crítico para muchas especies por tratarse de una etapa activa en su ciclo biológico.

Desde el gobierno local se aguarda una instancia de coordinación para garantizar que las tareas se realicen con criterios técnicos adecuados, minimizando daños y preservando la identidad vegetal de Carmelo.