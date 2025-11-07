A casi tres años de haber instalado su primera batería de semáforos, Carmelo enfrenta ahora una revisión técnica forzada: el sistema inteligente que regula el flujo vehicular en la intersección de 19 de Abril y Avenida Artigas no estaría operando como fue diseñado.

Según se explicó en la última sesión del Concejo Municipal, el dispositivo —que debería identificar el volumen de tránsito en cada arteria y habilitar el paso en función de la demanda— dejó de responder a esa lógica. Además, se han reportado ciclos de luz verde inusualmente breves, lo que estaría generando molestias entre los conductores y posibles riesgos para la seguridad vial.

La empresa CIEMSA, responsable de la instalación del sistema, será contactada en los próximos días a través de una instancia técnica promovida por el propio Municipio. Si bien la infraestructura fue colocada con asesoramiento externo, el mantenimiento, la operación y la gestión de los semáforos dependen de la administración local.

Una esquina clave, un sistema en entredicho

El cruce entre 19 de Abril y Avenida Artigas es uno de los puntos neurálgicos de Carmelo, tanto por el flujo vehicular que concentra como por su carga simbólica: fue allí donde, el 2 de enero de 2023, la ciudad dio un salto en su historia urbana al inaugurar su primer sistema semafórico. En aquel momento, el acto fue celebrado como un avance en la modernización del tránsito local.

Sin embargo, el actual mal funcionamiento del sistema inteligente plantea interrogantes sobre la calidad de la implementación y el seguimiento técnico posterior. Las autoridades esperan que el diálogo con la empresa proveedora permita diagnosticar el problema y aplicar las correcciones necesarias.

El episodio abre además una oportunidad para revisar los criterios de mantenimiento y monitoreo de tecnologías que, aunque cotidianas en ciudades de mayor escala, representan desafíos logísticos y técnicos en centros urbanos más pequeños.