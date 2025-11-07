La Dirección Nacional del SODRE notificó oficialmente a la Intendencia de Colonia sobre lo que calificó como una “invasión” de parte de su predio en Carmelo, tras la construcción de una obra vial municipal que afecta unos 324 metros cuadrados del inmueble ubicado en la rambla costanera.

Según el expediente presentado por la institución, nunca fueron informados de la intervención sobre ese terreno, que forma parte de un padrón de 8.048 metros cuadrados y que, afirman, ha sido afectado tanto en su uso como en su integridad jurídica. No obstante, el mismo documento abre la puerta a una solución negociada: el SODRE plantea llegar a un acuerdo reparatorio, una compensación o la regularización del uso del espacio que, según consta en los registros, no pertenece a la Intendencia.

En respuesta, el gobierno departamental señaló que ese predio acumula deudas por contribución inmobiliaria no pagadas en la última década. Además, se documentaron pasivos anteriores, entre 1988 y 2014, ya prescriptos. A pesar de esta situación, las conversaciones continúan en términos colaborativos.

De conflicto a oportunidad cultural

El predio en cuestión no es un espacio menor: en ese edificio funcionó antiguamente una radio local, luego una repetidora del propio SODRE, y hoy opera allí una colonia de vacaciones destinada al personal de la institución. En paralelo al conflicto legal, el SODRE proyecta una renovación integral del lugar con apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El plan contempla dividir el complejo en cuatro áreas funcionales. Una de ellas se convertiría en un centro cultural abierto a la comunidad carmelitana, que incluiría un salón para espectáculos, clases y talleres, en el marco de un programa de extensión cultural con participación de los elencos estables del organismo.

Desde el Municipio de Carmelo valoraron la propuesta y, aunque descartaron asumir la gestión del edificio, se comprometieron a colaborar en la coordinación con grupos culturales locales, que podrían acceder a las instalaciones para ensayos y otras actividades.

Patrimonio, memoria y recreación

Además del espacio cultural, el SODRE propuso revalorizar el pasado del predio. Entre las ideas en estudio se encuentra la restauración y exposición de un antiguo generador eléctrico inglés —testimonio del rol histórico de la radio en la zona— como parte del patrimonio cultural vinculado a la identidad de Carmelo.

Por otro lado, en el sector ocupado por la rambla —que motivó la notificación de “invasión”— se proyecta construir canchas de voleibol al aire libre para uso de quienes se hospeden en la colonia.

Ambas partes manifestaron su voluntad de alcanzar un entendimiento que permita resolver el conflicto patrimonial y, al mismo tiempo, potenciar el valor cultural y comunitario del lugar.