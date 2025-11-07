El intendente de Colonia aprobó un incremento en las tarifas del transporte departamental de pasajeros, según establece la Resolución Nº 1352/025. La medida beneficia a las empresas TAB S.R.L., Compañía Ómnibus Colonia S.A. y Berrutti y Compañía Ltda., y se ajusta al porcentaje autorizado por el decreto conjunto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Economía y Finanzas.

El aumento quedará habilitado una vez que sea publicado en la prensa escrita de circulación departamental, tal como indica la resolución.

Condiciones y controles

La homologación del nuevo cuadro tarifario está sujeta a dos condiciones. Por un lado, las empresas deberán presentar ante la Intendencia las tarifas previas y las nuevas, con el fin de que puedan ser cotejadas por la oficina competente.

Por otro, las unidades afectadas al servicio deberán ser verificadas por la Dirección de Tránsito y Transporte, que controlará si los vehículos se encuentran efectivamente matriculados en el departamento de Colonia.