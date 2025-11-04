PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Estudiantes del Centro Regional de Profesores del Suroeste (CeRP), con sede en Colonia del Sacramento, iniciaron una ocupación del edificio en rechazo a la propuesta del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP, que prevé la eliminación de 27 grupos presenciales en esa institución a partir del año 2026.

La medida forma parte de una serie de acciones impulsadas por la comunidad educativa ante lo que consideran un recorte presupuestal que afecta directamente a la formación docente. Según manifestaron los estudiantes, la reducción de grupos no solo implica la pérdida de horas de trabajo docente, sino también “la ruptura del vínculo físico y cotidiano de quienes se forman para enseñar”, especialmente aquellos que residen en el hogar estudiantil.

“El espacio se está vaciando. Se realizaron mejoras edilicias que perderán sentido si no hay personas que lo habiten”, señalaron los ocupantes, quienes reclaman al gobierno que revea la decisión adoptada por las autoridades educativas.

En paralelo, la Filial Colonia Departamental de FeNaPES (Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria) emitió un comunicado en el que manifestó su “más profunda solidaridad y apoyo a los estudiantes, docentes y funcionarios afectados por la pérdida de 27 grupos en dicho centro educativo y 222 a nivel nacional en el CFE”.

La organización sindical advirtió que el cierre de grupos “no solo vulnera el derecho al acceso a la educación, sino que también afecta la continuidad pedagógica, las oportunidades de formación docente y la equidad territorial”. Asimismo, exigió mayor presupuesto para la educación pública y el cumplimiento del compromiso de destinar el 6 % del Producto Bruto Interno (PBI) al sector.

“Solo con inversión sostenida será posible garantizar condiciones dignas de estudio y trabajo, preservar la presencialidad y evitar el desmantelamiento progresivo de los espacios educativos”, expresó la filial de FeNaPES, que respaldó la medida de lucha adoptada por los estudiantes.