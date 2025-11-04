El diputado Mario Colman, del Partido Nacional, manifestó su rechazo a la propuesta de oferta educativa del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para el año 2026, que plantea la eliminación de cursos de formación docente en diversas regiones del país.

A través de una publicación en su cuenta personal de Facebook, el legislador señaló que, de concretarse esta medida, “se cerrarán 27 grupos” en el departamento de Colonia y “más de 260 a nivel país”, lo cual, a su juicio, representa “un gran retroceso en la formación de los docentes de nuestro país y en especial del interior”.

Colman atribuyó la decisión a una motivación política contraria a reformas previas. “Los mueve el revanchismo a la reforma de Rama”, afirmó, en alusión a la reestructura impulsada en los años noventa bajo la presidencia de Germán Rama al frente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP. En ese sentido, calificó la propuesta como “la embestida más grande a la descentralización en formación docente de la historia del país”.

En el mismo mensaje, el diputado sostuvo que las prioridades del gobierno están orientadas hacia Montevideo. “Este gobierno no es que no tenga rumbo, tiene un solo rumbo y es hacia la capital”, expresó. Y añadió: “Lo vimos en el presupuesto con 0 $ para la Universidad y Utec en el interior del país, ahora lo vemos quitando oportunidades a los docentes de Colonia y del resto del país”.

El representante anunció que solicitará respuestas a las autoridades correspondientes. “Vamos a solicitar respuestas urgentes a las autoridades de ANEP para poder revertir esta decisión del gobierno. Vale la pena dar pelea”, concluyó.

Hasta el momento, la ANEP no ha emitido comentarios oficiales sobre los planteos realizados por el diputado.