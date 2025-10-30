Walter E. Suárez De Luca, de 58 años, falleció el miércoles por la mañana durante un incendio registrado en su casa, situada en la calle Daymán, en el barrio Esperanza de la ciudad de Mercedes, capital del departamento de Soriano.

El siniestro fue reportado a través de la línea de emergencias 911. Efectivos de la Dirección Nacional de Bomberos se desplazaron al lugar, donde hallaron a Suárez sin signos vitales. Los intentos de reanimación resultaron infructuosos.

Según informó el medio local Agesor, las llamas afectaron un calefón y otros elementos del inmueble. Aunque todavía se aguarda el resultado de las pericias, las primeras hipótesis apuntan a un posible desperfecto eléctrico como origen del fuego.

Los bomberos lograron extinguir el foco ígneo en pocos minutos.