La Escuela Nº 137 de la ciudad de Carmelo registró un cambio en su clasificación dentro del sistema nacional de quintiles y pasará, a partir de 2026, del quintil 1 al quintil 2. Esta modificación se enmarca en la revisión general de categorizaciones que abarca a más de 400 centros educativos de todo el país y está basada en el análisis del contexto socioeconómico de las familias que integran cada comunidad escolar.

El sistema de quintiles es una herramienta utilizada por las autoridades educativas para ordenar a los centros públicos en cinco grupos, de acuerdo con el nivel de vulnerabilidad social de su alumnado. El quintil 1 corresponde a los entornos más desfavorables, mientras que el quintil 5 reúne a los más favorecidos.

El pasaje de la Escuela Nº 137 al segundo quintil indica una mejora relativa en su contexto, aunque la institución continúa dentro del rango de centros considerados vulnerables. Esta nueva clasificación forma parte de un proceso de actualización que tiene implicancias en la asignación de recursos, cargos docentes y apoyos institucionales, en función de las características de cada escuela.

La actualización del quintil de la Escuela Nº 137 refleja un cambio en los parámetros utilizados por el sistema educativo para entender y responder a las realidades sociales de su alumnado, con el objetivo de fortalecer la equidad y adecuar los apoyos a cada contexto.