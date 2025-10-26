Montevideo – 26 OCT 2025

Los titulares de créditos en unidades reajustables que mantienen deudas con la ANV tendrán una nueva oportunidad para ponerse al día. El presidente de la agencia, Claudio Fernández, anunció que el Poder Ejecutivo firmará un decreto reglamentario que permitirá a los deudores acreditar su situación tributaria al día y acceder así al régimen especial previsto por la ley n.º 20.237, aprobada en 2023.

La normativa ofrece mecanismos de reestructura o cancelación de deuda hipotecaria, con condiciones que varían según el tipo de crédito y el nivel de cumplimiento de cada caso.

Asesoramiento y decisiones personalizadas

Fernández subrayó que los beneficiarios recibirán asesoramiento y comunicación personalizada, con información clara y adaptada a su situación particular. “Se trata de acompañar a cada familia con herramientas que les permitan tomar la mejor decisión posible”, explicó.

Los detalles del decreto estarán disponibles en el sitio web de la ANV una vez que la norma sea firmada. La agencia pondrá en marcha canales de atención directa para orientar a los deudores en el proceso de regularización.

Análisis caso por caso y defensa del patrimonio público

Según Fernández, el avance es resultado de un trabajo inédito de la ANV, que incluyó un análisis exhaustivo de los créditos vigentes y la definición de mecanismos concretos para canalizar la adhesión o el desistimiento de los deudores al régimen especial.

Además, destacó que la medida busca evitar la prescripción de los derechos del Estado sobre deudas que se originaron en el Banco Hipotecario del Uruguay o el Ministerio de Vivienda. La preocupación por la caducidad de estos derechos surgió tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración. En mayo, se inició el envío de telegramas colacionados para resguardar dichos derechos y asegurar la continuidad de los procesos de cobro.

“Construir vivienda es construir comunidad”

El anuncio se realizó durante la asunción del nuevo director de la ANV, Alfonso Lereté, quien completa la integración del directorio junto al presidente Fernández y el vicepresidente Gustavo Machado. El acto contó con la presencia de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, el subsecretario Christian Di Candia y el intendente de Canelones, Francisco Legnani.

Paseyro reafirmó el compromiso del gobierno con el acceso a la vivienda digna: “Construir vivienda no es solo levantar paredes, es también construir oportunidades, comunidad y futuro”, dijo. Y añadió: “Ese futuro lo hacemos entre todos, con trabajo y compromiso”.