Buenos Aires, 26 oct (EFE).- Argentina celebra este domingo con normalidad unos comicios legislativos que serán clave para determinar la composición que tendrá desde diciembre el Congreso y para saber qué grado de respaldo da la ciudadanía a las políticas del Gobierno del ultraderechista Javier Milei.

Los centros de votación abrieron sus puertas a las 8:00 hora local (11:00 GMT) y, transcurridas cuatro horas desde el inicio de la elección, ya ha votado el 23 % del padrón de electores, según confirmaron a EFE fuentes de la Cámara Nacional Electoral.

Unas 35,9 millones de personas están llamadas a votar para elegir 24 senadores nacionales -un tercio de la Cámara Alta-, en representación de la capital argentina y de las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Los ciudadanos votan también para elegir a 127 diputados nacionales -la mitad de la Cámara Baja- de los 24 distritos del país.

En Argentina, el voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 70 años y optativo para los que tienen 16 y 17 años o superan los 70.

Los centros de votación estarán abiertos hasta las 18:00 hora local (21:00 GMT) y los primeros resultados oficiales del escrutinio provisional serán difundidos a partir de las 21:00 hora local (00:00 GMT del lunes).

Como particularidad de esta elección, por primera vez se utiliza la boleta (papeleta) única de papel, en la que figuran todas las listas de candidatos.

Test para la gestión de Milei

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad y sin hacer declaraciones a la prensa, Javier Milei votó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el barrio capitalino de Almagro.

De buen semblante y acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado posó para las fotos y al salir saludó a algunos seguidores que se acercaron al lugar.

La elección se celebra en un escenario de alta polarización entre la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera Milei, y el frente peronista Fuerza Patria, sin que los sondeos realizados antes de los comicios sean unánimes con respecto a cuál de las dos fuerzas resultará la más votada este domingo.

Estos comicios son el primer test electoral a nivel nacional que enfrenta Milei desde su llegada a la Presidencia argentina, a finales de 2023, cuando puso en marcha un drástico plan de ajuste fiscal y varias reformas orientadas a la desregulación económica.

El oficialismo, minoritario en ambas cámaras del Congreso, busca aumentar su peso parlamentario para poder sacar adelante reformas en materia laboral y tributaria.

Peronismo unido

Por su parte, el peronismo busca en esta elección consolidarse como la principal fuerza de oposición en el Congreso y fortalecerse de cara a los comicios presidenciales de 2027.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, uno de los principales dirigentes opositores en Argentina, resaltó que la de este domingo «es una elección crítica en medio de una situación compleja, con la cuestión de los deudores, la cuestión económica».

«Lo digo simplemente porque es la realidad cotidiana de todos los argentinos. ¿Dónde se resuelve o se empieza a resolver esto?: en las urnas, votando», afirmó quien gobierna desde 2019 la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, tras votar en una escuela en la ciudad de La Plata..

El peronismo, que sufrió una dura derrota en las presidenciales de 2023, ha llegado a estas elecciones con listas de unidad entre sus tres principales corriente internas: la que lidera la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), bajo prisión domiciliaria desde junio pasado, el sector que comanda el propio Kicillof y aquel encabezado por el exministro de Economía Sergio Massa.

Fuerza Patria logró un contundente triunfo el pasado 7 de septiembre en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral de Argentina (36 % del padrón de votantes de todo el país).