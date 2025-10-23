La escritora uruguaya Marta Estigarribia presentará su nuevo libro Artigas y yo el próximo jueves 30 de octubre a las 19 horas en el Archivo y Museo del Carmen.

El evento, organizado con el respaldo de la Asociación Uruguaya de Escritores (AUDE), contará con la participación del escritor y periodista Daniel Abelenda, quien estará a cargo de la presentación de la obra.

Una mirada íntima sobre la figura de Artigas

Publicado por Artemisa Ediciones, Artigas y yo propone una aproximación personal y reflexiva sobre la figura de José Gervasio Artigas, desde una mirada que combina la historia con la experiencia subjetiva. Según adelanta la contraportada del libro, Estigarribia construye una narrativa que invita a repensar al prócer desde una óptica cercana y emocional, con un tono accesible y familiar.

“Es una caminata de reconocimiento hacia la propia identidad”, señala el texto promocional de la obra, que propone abordar la memoria histórica sin solemnidad excesiva, en clave íntima y con lenguaje cotidiano.

Una actividad abierta a todo público

La presentación se llevará a cabo en el histórico edificio del Archivo y Museo del Carmen, ubicado en Ignacio Barrios 208. La actividad es de entrada libre y abierta a toda la comunidad.

Con esta publicación, Marta Estigarribia se suma al conjunto de autores que buscan renovar la narrativa histórica desde un enfoque más subjetivo y contemporáneo, contribuyendo a la reflexión sobre la identidad nacional y el legado artiguista.