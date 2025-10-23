PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La bahía de Colonia del Sacramento será nuevamente escenario del “Desafío ADES 2025”, una travesía a nado de carácter recreativo que tiene como fin apoyar a la Base ADES, grupo de voluntarios que trabaja en la salvaguarda de vidas humanas en el agua, sin fines de lucro.

La actividad se realizará el domingo 9 de noviembre a las 11:00 horas, con un recorrido de 2.100 metros desde la playa Oreja de Negro hasta la playa del Rowing Club. Está dirigida a todas las personas que disfruten de nadar y deseen sumarse a una jornada deportiva con sentido solidario.

Seguridad, kit y medalla finisher

Durante todo el cruce los nadadores estarán acompañados por embarcaciones de apoyo, y el uso de boya-flotador de seguridad será obligatorio para garantizar la integridad de los participantes.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La inscripción tiene un costo de $800 (ochocientos pesos uruguayos), e incluye un kit, almuerzo con gaseosa, y una medalla finisher como recuerdo de la experiencia. Además, se sortearán premios entre todos los inscriptos al finalizar la actividad.

Quienes deseen participar pueden abonar su inscripción en el Colectivo RED PAGOS N° 87075 y enviar el comprobante al 091 222 813.

Más que una competencia

Lejos de ser una carrera, el Desafío ADES se presenta como una oportunidad de disfrutar del deporte, colaborar con una causa de gran valor comunitario y vivir una jornada diferente en contacto con el río, la naturaleza y la solidaridad.

La Base ADES de Colonia del Sacramento desempeña tareas de rescate y prevención en entornos acuáticos, de forma voluntaria y honoraria, y depende del compromiso ciudadano para sostener su labor.