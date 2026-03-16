El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) fijó para el 20 de marzo el vencimiento de la segunda cuota de la Patente de Rodados correspondiente al ejercicio 2026, en un tramo del calendario que mantiene además beneficios para quienes cumplan en fecha y un régimen extraordinario para regularizar deudas por multas de tránsito. La estructura de la noticia prioriza el dato principal en el arranque, con una entradilla autónoma, directa y sin sobrecarga valorativa, como recomiendan los manuales consultados.

Los contribuyentes que paguen la cuota dentro del plazo previsto accederán a una bonificación del 10%, que se aplicará de forma automática al momento del pago. Se trata de un incentivo ya previsto para el cumplimiento puntual de las obligaciones vinculadas a la patente.

En paralelo, continúa vigente el régimen excepcional y transitorio aprobado para facilitar la regularización de adeudos por multas cometidas hasta el 31 de diciembre de 2025. El plan apunta a reducir la morosidad y ofrece distintas alternativas según la modalidad de pago elegida por cada contribuyente.

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Quienes hayan abonado patente y multas al contado en enero de 2026 acceden a una bonificación del 50%, mientras que quienes opten por financiar la deuda pueden obtener un descuento del 30%. El beneficio alcanza a las infracciones aplicadas por las intendencias departamentales hasta fines de 2025 e incluye también a vehículos con matrícula extranjera.

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El sistema prevé, además, la acreditación automática del descuento en una cuenta corriente asociada al vehículo para quienes ya hayan cancelado la patente anual y las multas en el primer vencimiento de enero.

Para acceder a los beneficios, Sucive establece como condición el pago conjunto de la patente y de las multas. También habilitó un convenio especial de financiación de hasta cinco cuotas bimensuales, sin intereses ni entrega inicial, siempre que se respeten los plazos fijados.